Разминирование Харьковской области: за неделю уничтожено 598 боеприпасов

Саперы выносят бомбу. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

В Харьковской области продолжается масштабное разминирование территорий, пострадавших в результате боевых действий. Только за неделю саперы очистили более 83 гектаров земли и обезвредили почти 600 взрывоопасных предметов. Работы проводились на полях, дорогах, в лесах, возле домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Статистика разминирования. Фото: Харьковская ОВА

Очищено 83 гектара

В период с 9 по 15 июля в Харьковской области от взрывоопасных предметов очистили 83 гектара территории. Координацию работ обеспечивает Центр координации противоминной деятельности. За это время саперы обнаружили и уничтожили 598 взрывоопасных предметов.

Где работали саперы

В течение недели специалисты обследовали и очистили 35,4 гектара сельскохозяйственных угодий, 8,4 гектара лесов, 10,6 километра автомобильных дорог, 0,9 километра линий электропередач и 300 метров газопроводов. Кроме того, саперы разминировали 13 домовладений и 18 объектов. После проведенных работ к электроснабжению вновь подключили 24 337 абонентов.

Призыв к жителям

В Харьковской ОГА напоминают, что минная опасность в области остается высокой. В случае обнаружения подозрительных предметов жителей призывают не приближаться к ним и немедленно сообщать о находке по телефонам 101 или 102.

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Статистика по Харькову

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций, в период с 6 по 12 июля российские войска нанесли по Харькову 35 ударов. Чаще всего город атаковали FPV-дронами — 10 раз, беспилотниками S-8000 "Бандероль" — 5 раз, "Шахедами" — 4 раза, дронами "Италмас" — 3 раза и авиабомбами ФАБ-500 с УМПК — 4 раза. Также зафиксировали два "Шахеда" без детонации, два FPV-дрона без детонации, один реактивный "Шахед", один случай падения обломков "Шахеда", один случай падения обломков "Италмаса", один удар РСЗО "Торнадо-С" и один случай установки реактивной системы залпового огня.

За неделю в Харькове объявили 64 сигнала воздушной тревоги, тогда как по области — 54. Общая продолжительность тревог в городе составила 100 часов 51 минуту, а в области — 145 часов 26 минут. В результате российских атак пострадали 92 человека, среди которых 12 детей. Еще трое человек погибли.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 10 июля атаковали дронами город Валки Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома. Известно, что один человек погиб и ещё трое пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение суток 12 июля обстреляли 17 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, медицинское учреждение, железнодорожная линия и автозаправочная станция. На фронте российская армия не прекращает штурмы украинских позиций.