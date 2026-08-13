На Харьковщине завтра будет до +24 градусов: прогноз погоды

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области сохранится сухая и умеренно тёплая погода. В пятницу жителей региона ждут довольно прохладные ночи и комфортная дневная температура. Однако синоптики отмечают, что это временно — уже с выходных жара снова начнет возвращаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 14 августа

В пятницу, 14 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с.

По области: ночью температура воздуха составит прохладные +8…+13 °С, а днем столбики термометров поднимутся до умеренных +21…+26 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +9…+11 °С, осадков не ожидается. Днём ожидается приятная погода, а воздух прогреется до +22…+24 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на относительное понижение температуры, ситуация с пожарной опасностью в области 14 августа остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс опасности сохраняется в Золочеве, Богодухове, Великом Бурлуке, Слобожанском, Берестине и Лозовой. В Харькове и Коломаке прогнозируется высокий (четвёртый) уровень. В то же время в районе Изюма действует средний (третий) класс. Спасатели просят жителей зон повышенного риска быть крайне осторожными с огнём на открытой местности.

Прогноз на 15–18 августа

Прохлада продлится недолго, и уже с начала следующей недели лето вновь проявит свой жаркий характер:

15 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +8…+13 °С, а днём температура составит +21…+26 °С.

16 августа: сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночная температура повысится до +10…+15 °С, а днем воздух прогреется до комфортных +25…+30 °С.

17 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +12…+17 °С, а днем вернется летняя жара до +28…+33 °С.

18 августа: в регионе сохранится переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Ночная температура составит +14…+19 °С, а днем столбики термометров достигнут настоящей жары — +30…+35 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новини.LIVE писали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.