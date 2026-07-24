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Главная Харьков Удар по легковому автомобилю в Харькове: погиб водитель

Удар по легковому автомобилю в Харькове: погиб водитель

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 17:13
Удар по Харькову: погиб водитель гражданского авто
Автомобили, поврежденные в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

В Киевском районе Харькова российский ударный беспилотник поразил гражданский легковой автомобиль. В результате этого обстрела водитель транспортного средства получил крайне тяжелые ранения. Медики на месте происшествия оперативно проводили экстренные реанимационные мероприятия для спасения жизни харьковчанина, но спасти его не удалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Харькова Игоря Терехова.

Последствия атаки российских беспилотников

Российские войска нанесли удар в середине дня, когда на улицах города было много людей. На место трагедии срочно прибыли бригады скорой медицинской помощи и профильные спасательные службы.

Удар по легковому автомобилю в Харькове: погиб водитель - фото 1
Сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram. Фото: скриншот

Врачи боролись за жизнь раненого водителя до последнего, но он в итоге скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Глава города Игорь Терехов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего харьковчанина. В настоящее время правоохранители фиксируют очередное военное преступление армии РФ против мирного населения Украины.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, российская армия усилила атаки дронами в Харьковской области и внедряет новую тактику. Россия активно использует участки границы для запуска ударных беспилотников по территории Харьковской области.

Также Новини.LIVE сообщали о массированных дальнобойных ответных ударах со стороны украинских спецслужб. В ночь на 24 июля беспилотники СБУ синхронно атаковали несколько военных аэродромов и топливных баз на территории России. В частности, во временно оккупированном Крыму дронам удалось успешно уничтожить ценную радиолокационную станцию оккупантов "Небо-У".

Харьков погибшие FPV-дроны
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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