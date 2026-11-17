Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области насчитывается около пяти тысяч укрытий. Этого количества достаточно, чтобы разместить 90 тысяч человек. Правда, местные жители не всегда знают, где находятся бомбоубежища и как туда попасть во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Ситуация с укрытиями в Харьковской области

По словам главы Харьковской ОВА, в некоторых населенных пунктах региона бомбоубежища в школах и детских садах являются единственным местом, где можно в безопасности переждать воздушную тревогу. В частности, в Песочине во время одного из ночных обстрелов в подземном детском саду находились около 90 семей.

"Они все работают (подземные школы и детские сады, — Ред.), они все открыты и готовы принимать наших людей. Поэтому нам крайне необходимо увеличивать количество таких укрытий", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, подземные школы и больницы гарантированно будут работать и в дальнейшем, ведь это сооружения двойного назначения. Органы местного самоуправления должны разработать программы по обустройству таких сооружений и позаботиться о том, чтобы бомбоубежища были круглосуточно открыты и соответствовали нормам.

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Ранее журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщала, что в Близнюках в Харьковской области строят подземную больницу. На работы выделили 200 миллионов гривен. В медучреждении будут автономные системы тепло-, водо- и электроснабжения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на брифинг главы Харьковской ОВА Олега Синегубова писал, что в Харьковской области укрепляют кольцевую оборону. Военные предлагают перекрыть некоторые направления. Кроме того, в Харькове усиливают защиту от FPV-дронов.