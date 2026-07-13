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Главная Харьков Неделя массированных ударов по Харькову: последствия атак

Неделя массированных ударов по Харькову: последствия атак

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 16:16
Обстрелы Харькова за неделю: 35 ударов и 92 пострадавших
Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVЕ/Вероника Марченко

Прошедшие семь дней стали для Харькова ещё одним тяжёлым испытанием. Российские войска нанесли 35 ударов по пяти районам города, используя различные виды вооружения. В результате атак пострадали 92 человека, в том числе 12 детей, ещё трое человек погибли.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Количество ударов

По словам Терехова, в течение недели российские войска нанесли 35 ударов по Харькову. Под обстрелами оказались пять районов города. Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня, беспилотники "Шахед", "Италмас", "Бандероль", а также FPV-дроны, в частности на оптоволокне.

Последствия атак

В результате российских ударов пострадали 92 человека, среди них 12 детей. Еще трое человек погибли. Наибольшие разрушения понесли Шевченковский и Немишлянский районы. В Шевченковском районе были повреждены медицинские и образовательные учреждения, гостиница и инженерные сети.

В Немишлянском районе сначала под удар попал частный сектор, а впоследствии беспилотник «Бандероль» разрушил верхний этаж пятиэтажного дома.

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Под ударом АЗС

По словам мэра, российские войска продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции. В некоторых случаях фиксировались повторные удары по одним и тем же объектам.

"Их задача вполне понятна — посеять панику, парализовать логистику и нанести ущерб экономике. В целом противник откровенно использует тактику изнурения. Враг комбинирует виды оружия, наносит удары по нескольким районам за сутки и цинично возвращается к уже разрушенным объектам", — написал Терехов.

Тревоги были короче

На прошлой неделе благодаря дифференцированной системе оповещения воздушные тревоги в Харькове длились почти на 45 часов меньше, чем в целом по Харьковской области. Это примерно на 31% меньше. В то же время мэр подчеркнул, что если сигнал воздушной тревоги объявляется непосредственно для Харькова, угроза реальна, поэтому жителей призывают немедленно направляться в укрытия и следить за официальными сообщениями.

"Мы уже преодолели много испытаний и должны и впредь оставаться максимально собранными. Берегите себя и своих близких!", — подытожил мэр.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в течение суток 12 июля обстреляли 17 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, медицинское учреждение, железнодорожная линия и автозаправочная станция. На фронте российская армия не прекращает штурмы украинских позиций.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне в ночь на 10 июля атаковали дронами город Валки Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома. Известно, что один человек погиб и ещё трое пострадали.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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