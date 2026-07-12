Нападение на Харьков 12 июля: трое пострадавших, есть разрушения

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 12 июля российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. Пострадали три человека, в том числе 16-летняя девушка. В городе повреждены жилые дома, бизнес-центр, детский сад, банк и десятки автомобилей. Правоохранители фиксируют последствия атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ночной удар

По данным следствия, около 03:15 российские военные атаковали Харьков ударными беспилотниками, предположительно типа "Герань-2". В Шевченковском районе пострадали три человека. В больницу госпитализировали 64-летнего мужчину с осколочными ранениями. 62-летняя женщина получила легкие травмы от осколков стекла, а у 16-летней девушки медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

В результате атаки повреждены торговый павильон, кафе, бизнес-центр, отделение банка, многоквартирные жилые дома, детский сад, 15 автомобилей, а также помещения шиномонтажа, автосервиса и автомойки.

В Киевском районе города также был поврежден гаражный бокс.

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Ведётся расследование

Шевченковская и Киевская окружные прокуратуры Харькова открыли досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений. Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия ночной атаки и собирать доказательства очередного удара по гражданской инфраструктуре.

Другие атаки

Отметим, что за последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще семи населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 20 человек, среди которых двое детей. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, автозаправка, бизнес-центры и другие гражданские объекты. На отдельных участках фронта бои не прекращаются.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 10 июля россияне атаковали дронами город Валки в Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома. Известно, что один человек погиб и ещё трое пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что 10 июля российские войска массированно атаковали населенные пункты Харьковской области . Самый трагический удар пришелся на село Слатыно, где FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки есть погибшие. Также обстрелам подверглись Малая Даниловка и поселок Тетлега, где повреждены жилые дома и инфраструктура.