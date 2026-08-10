Обучение под землей: как дети проводят лето в школах Харькова

Дети в классе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Находящийся в прифронтовой зоне Харьков почти ежедневно подвергается ударам вражеских дронов и ракет. Детский досуг был одним из самых наболевших вопросов, пока не были созданы новейшие подземные школы. И безопасность здесь превыше всего, поскольку все дети, которые ходят в подземную школу, находятся на глубине нескольких метров под землей.

Это лето для детей особенное, поскольку впервые был запущен новый городской проект на базе подземных школ — детские образовательно-развивающие центры. Как организован досуг в летних центрах, какие программы подготовили для детей и что думают сами родители о такой инициативе , узнала специальный корреспондент Новини.LIVE Вероника Марченко.

"Вернуть украденное детство": почему появились летние подземные центры

Сейчас здесь нет строгих уроков, оценок или домашних заданий. Только живое общение, развитие и развлечения в полной безопасности. Именно Харьков стал первым городом, где построили подземные школы. Сегодня это уже не просто вынужденное решение, а настоящая визитная карточка современного образования. И вот этим летом безопасные классы обрели новое, не менее важное назначение.

"У наших детей пытались украсть детство. Мы прекрасно понимаем, что если мы не будем этого делать, если дети не будут учиться в школах, то мы потеряем будущее поколение детей. Мы сознательно сделали так, чтобы там не было такого настоящего обучения, как в школе. А во время таких летних каникул у них была возможность общаться, играть, проводить время друг с другом", — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Игорь Терехов о школах. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Коридор школы. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Мастер-классы, дроны и аниматоры: как организован досуг для детей

Каждый день в безопасном центре проходит для детей по-особенному. Иногда сюда могут заглянуть интересные гости, чтобы поделиться своим опытом, провести мастер-классы и даже дать возможность попробовать управлять настоящими дронами. В летних центрах для малышей, помимо развития и обучения, устраивают кинопросмотры, веселые подвижные игры и даже приглашают аниматоров для энергичных развлечений, что очень положительно влияет на социализацию детей.

"Мы решили, что каждый день будет посвящен определенной тематике, вокруг которой мы сможем организовать не только тематический день, но и досуг в целом.Сегодня здесь также выступает творческая театральная группа для детей, вместе с ними — и подвижные игры, и различные развлечения", — сказал педагог-организатор лицея № 153 Игорь Половинка.

Игорь Половинка о досуге. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Картинки на стене. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Летние центры — это не только развлечения. Учебный процесс здесь не останавливается, но педагоги нашли особый подход — только полезные знания в игровой форме.

"У нас очень много конкурсов, например, конкурс по математике, в котором мы решали задачи на вычисления и логику. Также была литературная викторина. Мы здесь не следуем учебнику. Мы просто занимаемся", — рассказал ученик Михаил.

Михаил о конкурсах. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Надпись на стене. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Бесплатное питание: забота о детях и спокойствие для родителей

Важно отметить, что как посещение, так и питание здесь бесплатны. У детей есть широкий выбор блюд. Например, сегодня в меню — сок, булочка, отбивная, рис и салат. Для многих родителей работа таких центров — это прекрасная возможность обеспечить детям досуг, а самим решить повседневные рабочие вопросы.

"Хочу сказать, что мы доставляем детей, доставляем детей в школу, когда это необходимо, так, как, кстати, организован учебный процесс. И в две смены дети находятся там. Хочу сказать, что этими центрами воспользовались 9 000 детей. Первая смена была до 12 часов дня, вторая смена началась в 15 часов и продолжалась до 26 часов вечера. И сейчас 9 000 детей находились там, и их досуг был организован именно там", — добавил мэр Харькова Терехов.

Столовая в школе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Фрукты на столе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Живое общение со сверстниками — это очень важно сейчас, потому что они вообще-то не видятся, а здесь они много-много времени проводят рядом, много детей, и дети отвлекаются от повседневности, которая сейчас, к сожалению, существует", — поделилась мама Юлия.

Юлия о пользе школ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Питание для учеников. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Полная безбарьерность: инклюзивное пространство для каждого

В учебных центрах не остается без внимания и вопрос инклюзии. Для детей с особыми потребностями здесь создали пространство без каких-либо ограничений. Кроме того, классы обозначены шрифтом Брайля, чтобы каждый ребенок в Украине, независимо от физических возможностей, чувствовал себя здесь самостоятельным и уверенным. В некоторых — оборудовали специальные лифты, а туалеты полностью адаптированы под потребности детей с инвалидностью. Обучение сделали не просто безопасным, но и по-настоящему безбарьерным.

"У нас сформировано 15 классов, в которых распределены эти дети. Когда началась летняя учебная практика, к ней присоединились и дети с особыми потребностями. Не все, конечно, но те, родители которых хотели, чтобы дети продолжили эту социализацию и продолжили общение", — подчеркнула директор лицея №153 Лариса Жолновач.

Лариса Жолновач о количестве классов. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"В этом учебном году у нас учились 184 ребенка с инвалидностью. Я очень хочу, чтобы мы относились к этим детям как к своим собственным. Всегда, когда я общаюсь с нашими учителями, я акцентирую внимание на том, что ко всем нужно относиться чутче, чем до войны", — зазначил мэр Харькова Терехов.

Туалет в школе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Подъемник для детей. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Уникальный дизайн и концепция каждого учебного кабинета

Всего в городе уже открыли девять подземных школ, но каждое пространство уникально по своему дизайну и концепции. В одной школе стены украсили яркими рисунками и муралами, а в другой, например, сделали акцент на интерактивности. Например, в лицее №144 каждый учебный кабинет имеет два названия, которые выбирали путем голосования среди учеников, родителей и учителей.

"Сейчас мы с вами находимся возле кабинета географии и видим название — 50-я параллель. Мы все знаем, что наш город Харьков — это единственный город в Украине, который почти полностью расположен на 50-й широте. И вообще, когда вы пройдете по всей нашей школе, вы увидите, что кроме традиционного названия у наших кабинетов есть очень интересные дополнительные названия", — обьяснила директор лицея №144 Ольга Задорожная.

Директор лицея №144 Ольга Задорожная. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

И несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, здесь снова раздается громкий детский гомон. Вместо того чтобы проводить лето за экранами гаджетов дома, малыши выбирают активность, общение и массу развлечений. Современные подземные школы стали чем-то гораздо большим, чем просто классами в укрытии. Сегодня это безопасные центры и для бесплатного летнего досуга.

Табличка на стене. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Ученики в классе. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Напомним, недавно Терехов заявлял, что Харьков стал одним из первых городов, где внедрили такой формат обучения. Помимо специально построенных подземных школ, в городе также продолжают работать метро-школы, которые пользуются большой популярностью среди учеников и их родителей.

Ранее народный депутат Валерий Гнатенко подчеркнул, что Харьков продолжает эффективно функционировать благодаря обустройству защищенных подземных помещений для школ, детских садов, центров предоставления административных услуг и других важных объектов. Именно этот опыт следует распространить на все прифронтовые общины.