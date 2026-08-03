Опасная вода на Харьковщине: рекомендации Госпродпотребслужбы

Кран с водой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Покотиловке Харьковского района выявили отклонения в качестве питьевой воды. Нарушения подтвердили лабораторные исследования проб, отобранных в ходе проверки системы централизованного водоснабжения. Жителям рекомендуют временно не употреблять воду без предварительного кипячения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Что обнаружили

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области проверили систему централизованного водоснабжения в поселке. Анализы отобранных проб показали, что качество воды не соответствует установленным нормативным требованиям.

После этого Харьковское районное управление Госпродпотребслужбы вынесло предприятию, обеспечивающему Покотиловку водой, обязательные предписания. Их необходимо выполнить для устранения выявленных нарушений.

Как пользоваться

До восстановления безопасных показателей жителям рекомендуется не пить воду из-под крана без предварительного кипячения. Воду нужно кипятить не менее 3–5 минут после закипания.

Для питья и приготовления пищи лучше использовать бутилированную воду или другой гарантированно безопасный источник. Некипяченую воду также не рекомендуют использовать для мытья овощей и фруктов, посуды и приготовления детского питания.

Для чистки зубов и умывания следует использовать только кипячённую или бутилированную воду. Особенно осторожны должны быть родители маленьких детей, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Когда обращаться к врачу

Если после употребления воды появились тошнота, рвота, диарея, повышенная температура или другие симптомы кишечной инфекции, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Госпродпотребслужба продолжает контролировать качество воды и выполнение предписаний предприятием. После повторных лабораторных исследований жителей Покотиловки дополнительно проинформируют о результатах и возможности безопасно пользоваться водой.

Стоимость воды в Харькове

По информации КП "Харьковводоканал", для бытовых потребителей города продолжает действовать единый тариф на услуги водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость одного кубического метра воды составляет 24,516 грн (с учетом НДС). Сумма распределяется следующим образом:

Централизованное водоснабжение — 16,032 грн за 1 м³;

Централизованное водоотведение — 8,484 грн за 1 м³.

Напомним, что в стране продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения на некоторые коммунальные услуги.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 августа 2026 года для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. Фиксированные цены на электроэнергию и газ продолжат действовать. В то же время некоторые потребители могут сократить расходы на электроэнергию благодаря льготному тарифу и двухзонному счетчику.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.