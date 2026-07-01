Отдых в Харькове: на Журавлевском острове появятся пляжи

Журавлевский остров. Иллюстративное фото: ДУМКА

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

На Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова.

Об этом в комментарии журналистам "Суспільне.Харьков" сообщил пресс-секретарь КП "Харьковзеленбуд" Андрей Кравченко, сообщает Новини.LIVE.

Пляжи в Харькове

По словам Андрея Кравченко, работы на первой пляжной локации уже практически завершены. Для благоустройства территории коммунальщики завезли около ста грузовиков нового песка, очистили его от посторонних предметов и выровняли береговую полосу. Также установили новые бесплатные шезлонги.

Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка, а в ближайшее время планируется завершить монтаж большого игрового комплекса. Там обустроят многоуровневый лабиринт, веревочные конструкции и качели.

В то же время в "Харьковзеленстрое" уже работают над расширением пляжной инфраструктуры. Первую новую локацию хотят создать на месте бывших диких пляжей вдоль улицы Непокоренных.

"Мы исходим из потребностей отдыхающих. Спрос достаточно велик, поэтому рассматривается вопрос об обустройстве новых пляжных локаций. Со стороны улицы Непокоренных сейчас постепенно выравниваем территорию, где находились так называемые дикие пляжи. Это будут небольшие пляжи, разделенные камышовыми зарослями, чтобы сохранить естественную среду обитания для птиц и животных", — рассказал Андрей Кравченко.

Если посетителей станет еще больше, коммунальщики готовы обустроить ещё одну зону отдыха на другой стороне острова — со стороны улицы Барабашова.

Для безопасности отдыхающих на Журавлевке постоянно дежурят спасатели. Кроме того, администрация планирует установить мобильное укрытие, где люди смогут укрыться в случае воздушной тревоги или другой чрезвычайной ситуации.

Беседки для отдыха

Параллельно завершаются работы по установке беседок для отдыха. Вокруг них обустраивают дорожки и подъезды. В дальнейшем эти зоны можно будет арендовать.

"Мы хотим предоставить людям выбор. Бесплатный пляж с шезлонгами и зонтиками будет доступен для всех. Также планируем установить киоск с питьевой водой. А для тех, кто хочет больше комфорта, можно будет арендовать беседку", — отметил Кравченко.

По его словам, в отдалённой части острова также планируют создать более комфортные и уютные места для отдыха, чтобы равномерно распределить поток посетителей в течение летнего сезона.

Сквер в Харькове

В Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой. На разработку проектной документации уже выделено более 1,2 млн грн, а концепцию реконструкции представила компания "ПС Инжиниринг".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Кроме того, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на установку палаток в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

Также Новини.LIVE сообщали, что на станции метро "Вокзальная" в Харькове временно изменили схему выхода пассажиров. Такое решение было принято в связи с усилением мер безопасности на объектах "Укрзализныци". Так, временно будут закрыты пешеходные выходы №2 и №3 из подземного перехода станции. Они ведут в направлении пешеходного туннеля вокзала «Харьков-Пассажирский».