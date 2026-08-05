Овощи в Харькове заметно подешевели: актуальные цены на рынках

Овощи на прилавке. Фото: Харьковский городской совет

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове с конца июня снизились цены на ряд сезонных овощей. Больше всего подешевели помидоры, огурцы и картофель. В то же время ассортимент на городских рынках продолжает расширяться. Однако по сравнению с августом прошлого года большинство овощей по-прежнему стоит дороже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Что подешевело

По данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, с конца июня огурцы и картофель подешевели примерно на 40%. Цена на помидоры снизилась на 50%. Также упала цена на капусту — на 7%, а на кабачки — на 16%.

Сейчас килограмм картофеля в Харькове в среднем стоит 20–35 гривен. Капусту продают по 25–35 гривен за килограмм, огурцы — по 25–40 гривен. Красные помидоры можно приобрести по цене 40–70 гривен за килограмм. Кабачки стоят в среднем 20–30 гривен.

Больше сезонных овощей

На городских рынках уже появляются и другие овощи нового урожая. В частности, молодую морковь продают по 25–40 гривен за килограмм, свеклу — по 20–40 гривен. Репчатый лук стоит 30–40 гривен за килограмм, а перец — 35–70 гривен. В то же время в годовом сравнении овощи остаются дороже. В августе 2026 года их средняя цена на 8–16% выше, чем в августе 2025 года. Исключением стал репчатый лук. За год он подорожал примерно на 30%.

Урожай вырос

Несмотря на сложные условия, урожайность пшеницы в Харьковской области в этом году примерно на 40% выше, чем в прошлом году. В то же время уборка урожая проходит под постоянной угрозой российских атак, из-за чего аграрии вынуждены прерывать работу в полях. Затяжные дожди во время созревания зерна также задержали уборку и повлияли на его качество. Фермер Иван Быков отмечает, что из-за избытка влаги пшеница теряет класс. Кроме того, полевые работы приходится приостанавливать из-за угрозы ударов FPV-дронов.

Поля под угрозой

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, около 7,5% сельскохозяйственных земель области сейчас невозможно использовать из-за ситуации с безопасностью и угрозы атак FPV-дронов. Российские обстрелы и пожары уже уничтожили около 80 гектаров посевов на Купянском и Изюмском направлениях.

Несмотря на ухудшение ситуации на востоке и севере области, общая площадь посевов в этом году не сократилась. В то же время есть поля, которые из-за боевых действий невозможно ни засеять, ни убрать. По словам представителей областной власти, российские FPV-дроны все чаще целенаправленно атакуют сельскохозяйственную технику и работников. Из-за этого проведение полевых работ становится все более опасным.

Зерно дешевеет

Еще одной проблемой для аграриев стали низкие цены на зерно. В областном департаменте агропромышленного развития ожидают, что с активизацией уборочных работ рынок оживится. Фермеры при этом говорят о значительном падении экспортных цен. На это повлияли повреждения портовой инфраструктуры и удорожание логистики. Хранить зерно вблизи линии фронта также опасно из-за риска российских обстрелов.

Проблемы с экспортом

Представители аграрного бизнеса отмечают, что последние российские атаки на украинские морские порты фактически остановили закупку зерна в портах Большой Одессы. Судовладельцы опасаются заходить в украинские гавани из-за угрозы новых ударов.

Для Харьковской области, которая в значительной степени зависит от железнодорожных перевозок, ситуацию может дополнительно осложнить ожидаемое повышение тарифов на транспортировку зерна. В результате производители сталкиваются одновременно с проблемами безопасности, качества урожая, его хранения и сбыта.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 августа 2026 года для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. Фиксированные цены на электроэнергию и газ продолжат действовать. Бесплатным останется и проезд в городском общественном транспорте. В то же время некоторые потребители могут сократить расходы на электроэнергию благодаря льготному тарифу и двухзонному счетчику.

Также Новини.LIVE писали, что государство должно немедленно изменить подходы к регулированию цен и ввести европейские стандарты налоговой политики. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин и мэр Харькова Игорь Терехов.