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Главная Харьков Погибшие и раненые: последствия атаки РФ на Харьковщину

Погибшие и раненые: последствия атаки РФ на Харьковщину

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 09:55
Удары по Харьковской области: погиб мужчина, ранена женщина
Пожар после атаки. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска вновь атаковали Харьков и область с помощью беспилотников. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения. Под ударом оказались жилые дома, предприятия, АЗС и автомобили. В Харькове дроны атаковали сразу четыре района города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы ударов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. В поселке Новый Коротыч Писочинской общины погиб человек. Его личность в настоящее время устанавливается. В селе Федоровка Вильхуватской общины ранения получила 73-летняя женщина.

Харьков россияне атаковали беспилотниками. Под ударами оказались Холодногорский, Индустриальный, Новобаварский и Киевский районы.

Последствия атак

В Харькове были повреждены многоквартирный дом, гражданское предприятие и АЗС. В Богодуховском районе пострадали магазин, гражданское предприятие, офис и автомобиль в Богодухове.

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В Одноробовке частично разрушены три частных дома и три хозяйственные постройки. В Купянском районе зафиксированы повреждения автомобилей, частных домов и гаража. В Федоровке пострадал автомобиль, в Шевченковом — три частных дома, гараж и автомобиль. Еще два дома повреждены в Мирном.

В Изюмском районе повреждения получили автомобиль, гражданское предприятие и частный дом. В Харьковском районе в Новом Коротиче пострадали почтовый терминал и два грузовых автомобиля. В Песочине повреждены шесть автомобилей и два прицепа. Также повреждения получили частный дом в Лужке и автомобиль в Черкасской Лозовой.

Чем атаковал враг

За сутки российские войска применили в Харьковской области три беспилотника "Герань-2", один "Ланцет", три "Молнии", девять FPV-дронов и 44 БПЛА, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 79 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 49 438 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 207 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска девять раз атаковали позиции украинских военных. Враг пытался продвинуться в сторону Гоптовки, Нестерного, Покаляного, Анискиного, Лимана и Старицы. На Купянском направлении произошло семь атак. Российские военные штурмовали в сторону Кившаревки, Кутьковки и Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков и область ударными беспилотниками. В результате ударов пострадали пять человек, среди них двое детей. Во время ликвидации последствий атаки получил травму также спасатель ГСЧС. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле российские войска 45 раз атаковали Харьков FPV-дронами. Еще шесть FPV-дронов не взорвались. Таким образом, в общей сложности на FPV пришлось 51 удар из 109, то есть почти каждая вторая атака на город. Среди использованных дронов были и аппараты, которые могут управляться через оптоволокно.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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