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РФ завдала ракетних ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки

8 июля 2026 02:14
Термінова новина
Мария Чекарёва
редактор ленты новостей

Уночі в середу, 8 липня, РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Зафіксували влучання у двох районах. Під ударом опинилися житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Наслідки ракетних ударів по Харкову вночі 8 липня

Зафіксували влучання ракет в Основ'янському районі. У Немишлянському районі внаслідок влучання ракети зазнали пошкоджень понад десять приватних будинків.

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