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Главная Харьков РФ ударила БпЛА по будинках на Харківщині: є жертви та поранені

РФ ударила БпЛА по будинках на Харківщині: є жертви та поранені

Ua
Дата публикации 21 августа 2026 06:09
Уночі 21 серпня 2026 року РФ атакувала дронами Леб'яже на Харкові
Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 21 серпня, армія РФ атакувала село Леб'яже Чугуївського району Харківщири шістьма безпілотниками. Спалахнули пожежі. Є руйнування житлової забудови. Двоє жінок постраждали, а ще двоє — загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Леб'яжого вночі 21 серпня 

Жертвами атаки стали місцеві жительки віком 73 і 66 років. 41-річна і 73-річна жінки зазнали поранень. Медики надали потерпілим допомогу.

Загорілися п'ять приватних житлових будинків. Атака пошкодила три господарчі споруди та 20 приватних житлових будинків, а ще три будинки знищила.

На місцях обстрілу в посиленому режимі працюють екстрені служби: рятувальники, поліцейські та медики.

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Новина доповнюється

Харьковская область обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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