У ніч проти 26 вересня 2026 року РФ обстріляла Харків

Термінова новина

У ніч проти суботи, 26 вересня, армія РФ обстріляла Харків. Під ударами опинилися два райони міста: Київський і Салтівський. Інформацію про наслідки атаки ще уточнюють, але вже відомо про пожежі та постраждалих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки обстрілу Харкова вночі 26 вересня

Дрони двічі вдарили по Київському районі. Також сталося влучання біля нежитлових будівель у Салтівському районі. Там зазнали пошкоджень автомобілі — частина з них загорілася. Постраждали щонайменше четверо людей.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, упродовж 24–25 вересня росіяни атакували декілька громад Харківщини. Є пошкодження цивільних об'єктів, транспорту, приватних будинків. У Золочеві 27-річний чоловік зазнав поранення, а у 20-річної дівчини гостра реакція на стрес. Також є постраждалі в Оскільській громаді.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що вранці 24 вересня під російським ударом опинилося агропідприємство у Старій Гнилиці на Харківщині. Загинули двоє чоловіків і шестеро жінок. Усі вони були працівниками ферми.