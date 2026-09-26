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Главная Харьков Горять автівки, постраждали люди: наслідки нічного удару по Харкову

Горять автівки, постраждали люди: наслідки нічного удару по Харкову

Ua
26 сентября 2026 04:14
У ніч проти 26 вересня 2026 року РФ обстріляла Харків
Термінова новина

У ніч проти суботи, 26 вересня, армія РФ обстріляла Харків. Під ударами опинилися два райони міста: Київський і Салтівський. Інформацію про наслідки атаки ще уточнюють, але вже відомо про пожежі та постраждалих. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Харкова вночі 26 вересня 

Дрони двічі вдарили по Київському районі. Також сталося влучання біля нежитлових будівель у Салтівському районі. Там зазнали пошкоджень автомобілі — частина з них загорілася. Постраждали щонайменше четверо людей.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, упродовж 24–25 вересня росіяни атакували декілька громад Харківщини. Є пошкодження цивільних об'єктів, транспорту, приватних будинків. У Золочеві 27-річний чоловік зазнав поранення, а у 20-річної дівчини гостра реакція на стрес. Також є постраждалі в Оскільській громаді.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що вранці 24 вересня під російським ударом опинилося агропідприємство у Старій Гнилиці на Харківщині. Загинули двоє чоловіків і шестеро жінок. Усі вони були працівниками ферми.

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Автор:
Мария Чекарёва

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