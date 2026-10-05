Унаслідок атаки РФ на Харків 4 жовтня постраждали щонайменше восьмеро людей

Уламки на місці влучання в Харкові 4 жовтня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Увечері в суботу, 4 жовтня, армія РФ завдала удару по Харкову. Унаслідок атаки загинув чоловік середнього віку. Відомо про вісьмох поранених: деякі з них перебувають у важкому стані — їх госпіталізували.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Харкову ввечері 4 жовтня

Міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко повідомив, що влучання сталося біля житлових будинків — п'ять багатоповерхівок зазнали пошкоджень: розтрощило дахи та вікна. Зазнали поранень восьмеро людей.

"Тут розташовані тільки житлові будинки. Крім цього, виробниче підприємство. Цілилися по цивільному об'єкту... Бачимо, що влучання "Бандеролей" є. Дуже важко їх перехопити, бо вони на дуже низькій відстані від землі працюють. Крім того, швидкість дуже висока", — зазначив мер.

За його словами, коли на локації вже працювали правоохоронці, рятувальники та місцеві жителі, сталося повторне влучання. Поранених унаслідок цього удару немає.

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"Рекомендація тільки одна — прослуховуватися до повітряних тривог і спускатися в підвальне приміщення чи до найпростішого укриття, яке є", — наголосив Терехов.

Керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, серед травмованих правоохоронець і жінка, яка їхала в автівці разом із чоловіком і собакою.

"Серед поранених є поліцейський... Загиблий — це чоловік середнього віку... Чоловік і жінка їхали в авто. У них була собачка — зараз її передадуть до Центру поводження із тваринами", — зазначив медик.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова повідомляв, що ввечері 4 жовтня росіяни вдарили баражуючим боєприпасом "Бандероль" по багатоповерхівці в Харкові. Триває пошуково-рятувальна операція. Після атаки загорілося адміністративна будівля та автомобілі.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що 4 жовтня армія РФ атакувала цивільну автівку в Золочеві на Харківщині. Зазнали поранень чоловік і жінка. Обох потерпілих госпіталізували.