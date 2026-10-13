Унаслідок вечірніх ударів по Харкову постраждали 11 людей

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Увечері в понеділок, 12 жовтня, армія РФ завдала масованого удару по Харкову. Місто атакували десятьма "Бандеролями". Під обстрілом опинилися Холодногірський і Шевченківський райони. Зазнали поранень понад десяток людей.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Шоферовій повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу Харкова ввечері 12 жовтня

"У п'ятиповерховому будинку зруйнувався фактично цілий під'їзд. Триває рятувальна операція. За нашою інформацією, за інформацією наших рятувальників, під завалами є люди. Загалом на всіх локаціях понад десятеро людей зазнали поранень", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, деяких потерпілих доставили до лікарні. Інформація про загиблих не надходила. "Бандеролі" завдавали ударів з певною періодичністю, заважаючи рятувальникам працювати.

За інформацією ДСНС України, постраждалих 11. Зокрема, під час повторної атаки постраждав рятувальник — його госпіталізували.

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Сталося влучання в чотириповерховий житловий будинок — зруйнувався цілий під'їзд. Ще щонайменше десятеро приватних будинків зазнали пошкоджень.

У Шевченківському районі росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці. Горіло приміщення банку на першому поверсі та шість автомобілів. Крім того, атака пошкодила скління вікон у трьох багатоповерхівках.

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