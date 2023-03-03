В Чугуеве мужчина получил ранения, когда распиливал неизвестный предмет

У него обнаружена травматическая ампутация пальцев правой кисти и огнестрельные раны предплечья

3 февраля в 8:45 в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 55-летний местный житель. Мужчина попал в медучреждение с мино-взрывными травмами.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

Предварительно установлено, что мужчина распилил болгаркой неизвестный предмет, который в результате демонтажных работ взорвался. У него обнаружена травматическая ампутация пальцев правой кисти и огнестрельные раны предплечья.

На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа и специалисты по взрывотехническому управлению. Проводится осмотр и изымаются вещественные доказательства.

"Уважаемые граждане! Напоминаем, соблюдайте правила личной безопасности. Не трогайте опасные находки и не подходите к ним, ведь в любой момент они могут сдетонировать. Сразу вызывайте специалистов по номеру 102 или 101. Не подвергайте себя и близких опасности", — пишут полицейские.

Напомним, что враг снова обстрелял Купянский район. Там от полученных травм погибла 73-летняя женщина.

А также мы писали о том, что в селе Спиваковка Изюмского района на мине подорвался автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате взрыва все люди погибли.