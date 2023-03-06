Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта

Цены на букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения

Традиционно в канун 8 Марта растет спрос на цветы. В Харькове работают как отдельные магазины, так и павильоны с цветами на рынках города. В Харьковском городском совете рассказали, сколько стоят цветы в городе накануне 8 марта.

Информацию о ценах на растения мэрия Харькова опубликовала в своем Telegram-канале.

Стоимость цветов

Цены на букеты зависят от вида растений, размера и страны происхождения. В частности, розы, выращенные в Украине, в среднем стоят 30-50 грн за штуку, импортные — 70-85 грн, тюльпаны — 20-50 грн, ирисы — 40-50 грн.

Первоцветы в горшках (крокусы, примулы, гиацинты) стоят в среднем 20-50 грн. Цветочные композиции, собранные флористом, могут стоить от 700 до 10 тыс. грн в зависимости от состава букета, оформления и размера.

Напомним, что за год рынок недвижимости в Харькове претерпел сильные изменения. В центре цены на жилье существенно снизились по сравнению с довоенным периодом.

Также мы рассказывали, что одесские медики напомнили, как правильно питаться весной и на что следует обращать внимание.