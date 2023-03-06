В Харьковской области украинские защитники помогли эвакуировать коня

В Харьковской области украинские защитники помогли эвакуировать лошадь
Зоозащитники вместе с военными вывезли коня из Великобурлукской громады в Купянском районе.
Об этом сообщили в Facebook "Спасение животных".
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"Военные нашли его брошенным, находясь на позициях. У лошади были проблемы с ногами, оставаться там животному было опасно", — рассказали в общественной организации.
Военные обратились к зоозащитникам и попросили помочь с эвакуацией. Общественная организация передала им прицеп. Один из военных ранее сталкивался с лошадьми, поэтому взялся руководить эвакуацией с позиций защитников.
Когда вывозили коня, на прицепе пробило два колеса, что усложнило дорогу в Харьков. Несмотря на это, в город добрались, и там подопечного передали специалисту под наблюдение.
Напомним, что мы общались о судьбе харьковского экопарка с его основателем. В результате обстрелов российской армии он полностью уничтожен. Два месяца волонтеры и сотрудники вывозили четвероногих в безопасные места по всей Украине. К сожалению, не всех удалось спасти — часть из них погибла.
Также мы писали, как харьковский сурок-прорицатель Тимко жил в оккупации. Тимко III с самого начала полномасштабной войны находился под оккупацией.