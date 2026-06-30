Приехала в Харьков за дипломом: подруга о погибшей студентке

Мемориальный стенд в память о погибшей. Фото: Анна Шоферова

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российский авиаудар по Харькову унес жизнь 23-летней выпускницы Харьковского национального медицинского университета Фатимы. Девушка специально приехала из Германии, чтобы получить диплом и встретиться с однокурсниками. Ее подруга Ада, которая также окончила вуз, получила тяжелые ранения и находится в реанимации. Однокурсники говорят, что вместо празднования выпускного теперь объединились, чтобы поддержать пострадавшую.

Журналисты Новини.LIVЕ пообщались с одногруппницей погибшей.

Трагедия вместо праздника

Фатима жила в Германии, но приехала в Харьков всего на несколько дней. Она планировала забрать диплом, увидеться с друзьями и вскоре вернуться обратно. Российская управляемая авиабомба попала совсем рядом, и девушка погибла на месте, а её подруга Ада получила тяжёлые ранения.

Выпускница ХНМУ, которая была старостой курса, рассказала, что трагедия стала шоком для всех студентов. По её словам, девушки приехали в Украину сами, ведь уже жили в Германии, и через несколько дней должны были возвращаться обратно.

"Я сначала узнала об этом из университета, потому что позвонила старосте их группы и услышала, что Фатима погибла, а Ада ранена. Мы сразу начали искать, в какой больнице находится Ада, чтобы кто-то мог приехать к ней, ведь девушки здесь одни. Они приехали только на вручение дипломов, а живут в Германии", — рассказала выпускница.

После трагедии официальный выпускной отменили. Группа погибшей не пришла на вручение дипломов в знак солидарности, а во время церемонии в университете почтили память Фатимы минутой молчания.

Помощь семьям

По словам выпускницы, студенты постоянно поддерживают связь с больницей, где находится Ада. Она отметила, что пока девушку обеспечивают всем необходимым, однако однокурсники готовы помочь в любой момент.

"Все студенты спрашивают о её состоянии, все готовы чем угодно помочь. Для нас это был огромный шок. Очень смешанные эмоции, потому что вроде бы выпускной, но ты не можешь полноценно радоваться, пока наша девочка борется за жизнь, а другая погибла", — сказала она.

Выпускница добавила, что сейчас для всех самое важное — выздоровление Ады. Студенты продолжают следить за её состоянием и надеются, что девушка сможет как можно скорее выздороветь.

Что известно об обстреле

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова днем 29 июня. Одна из управляемых авиабомб попала в проезжую часть. В результате атаки погибла 23-летняя девушка, ещё 12 человек получили ранения или пережили острую стрессовую реакцию. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии с взрывными ранениями и ожогами. В результате удара в районе повреждены трамвай, электросеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и жилые дома поблизости.

Как сообщали Новини.LIVЕ, 28 июня российские войска атаковали Харьков и еще 24 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще 26 пострадали, среди них двое детей. Под ударами оказались жилые кварталы, предприятия, автозаправочные станции и склады. Враг также массированно применял авиабомбы и ударные беспилотники.

Кроме того, Новини.LIVЕ сообщали, что ситуационный центр ежедневно собирает и анализирует данные о каждом российском ударе по Харькову, что позволяет быстрее реагировать на обстрелы и координировать действия со всеми службами, а также понимать новые угрозы и изменения в тактике действий противника. В частности, за последнюю неделю было зафиксировано 18 российских атак.