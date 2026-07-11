Продал патроны и тортил: на Харьковщине задержали торговца оружием

Следственные действия во время задержания нарушителя. Фото: Нацполиция

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Полицейские задержали жителя Харьковской области, подозреваемого в незаконной торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Мужчина сбывал автоматы, гранаты, тротиловые шашки, электродетонаторы и патроны на территории Чугуевского района.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

Задержанный нарушитель. Фото: Нацполиция

Наладил незаконную торговлю оружием

По данным правоохранителей, 43-летний житель Новопокровской общины организовал незаконную продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Его деятельность документировали оперативники уголовного розыска, следователи Чугуевского районного управления полиции и сотрудники СБУ.

Следствие установило, что мужчина незаконно приобретал и хранил для дальнейшей продажи боеприпасы к автоматическому оружию, тротиловые шашки, электродетонаторы, автоматы, ручные гранаты и взрыватели.

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители зафиксировали несколько фактов сбыта опасных предметов. В частности, фигурант продал более 660 патронов, 19 тротиловых шашек и 15 электродетонаторов.

Изъятое оружие. Фото: Нацполиция

В ходе обыска изъяли автомат и гранаты

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе санкционированных обысков у мужчины изъяли 15 электродетонаторов, два корпуса ручных гранат с взрывателями, 30 патронов, автоматическое оружие, магазин к нему и другие вещественные доказательства. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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