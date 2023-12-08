Взрывы в Харькове сейчас 8 декабря — власти рассказали о последствиях прилетов

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли Харьков ночью, 8 декабря. По предварительной информации, атаковали ракетами С-300. Есть попадания в двух районах города, а также пострадавший.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Отмечается, что враг нанес шесть ударов по Харькову. В городе есть попадания, предварительно, оккупанты совершили обстрел с помощью ракет С-300.

"По состоянию на данный момент зафиксировали попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно — ракетами С-300", — говорится в сообщении.

Синегубов заявил, что одному пострадавшему уже оказали медицинскую помощь на месте. Также есть повреждения жилых домов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что на местах попадания работают соответствующие службы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Обновлено 04:45. Полиция Харьковской области сообщила, что предварительно, в результате обстрела Харькова, на данный момент есть двое пострадавших — 36-летняя женщина и 25-летний мужчина.

"По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый — 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"

Напомним, что взрывы в Харькове начали раздаваться около 03:00. Тогда в области и соседних регионах была объявлена воздушная тревога. Также Синегубов сообщал о "минимуме 5 ударах".