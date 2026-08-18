Регистрировал Starlink в Изюме: на Харьковщине задержали агента РФ

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харьковской области задержали 33-летнего переселенца, которого подозревают в государственной измене. Известно, что в Изюме мужчина регистрировал терминалы Starlink по поручению представителя РФ. По крайней мере один из них попал к российским военным, где его использовали для связи и управления ударными дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ и Харьковскую областную прокуратуру.

Зарегистрировал 27 терминалов Starlink в Изюме

В прокуратуре уточнили, что подозреваемый является безработным переселенцем из временно оккупированного Хрустального, бывшего Красного Луча, Луганской области. После переезда в прифронтовой Изюм он искал заработок в соцсетях. По версии следствия, там с ним связался представитель РФ, после чего общение продолжилось в Telegram.

Российский куратор предложил мужчине за деньги регистрировать терминалы Starlink. Сначала он оформил одно устройство и передал необходимые данные заказчику. Для активации одного из терминалов также привлек другого человека, а в качестве подтверждения выполненного задания отправил куратору фотоотчет. За это получил 1 500 гривен на банковскую карту. Впоследствии задачи расширили. По данным СБУ, мужчина привлекал к верификации оборудования местных жителей. В общей сложности таким образом в Изюме было зарегистрировано 27 терминалов Starlink.

Терминалами пользовались россияне

Следователи установили, что по крайней мере один из зарегистрированных терминалов впоследствии использовался российскими военными на временно оккупированной территории Запорожской области. По информации прокуратуры, оборудование обеспечивало связь и управление ударными беспилотниками.

В СБУ отмечают, что российская сторона рассчитывала использовать верифицированные терминалы Starlink для координации штурмовых подразделений и ударов дронами по Харьковской области. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства использования остальных зарегистрированных терминалов.

Передавал координаты украинских военных

Регистрация оборудования, по данным СБУ, была не единственной задачей подозреваемого. Мужчина также должен был отслеживать координаты Сил обороны Украины, по которым российские войска готовили удары. После выполнения заданий он рассчитывал, что захватчики помогут ему выехать на временно оккупированную территорию Луганской области. Однако правоохранители задержали мужчину по месту жительства в Изюме. Во время обыска у него изъяли смартфон, в котором, по данным СБУ, содержатся доказательства сотрудничества с РФ.

Какое наказание грозит за государственную измену

Мужчине сообщили о подозрении по статье «государственная измена, совершенная в условиях военного положения». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Взятие подозреваемого под стражу. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрелы Изюма

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 августа россияне дважды атаковали Изюм. Первую атаку оккупанты совершили около 21:30. В городе повреждены 19 частных и четыре многоквартирных дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль. Прокуратура во время первичной фиксации последствий сообщала как минимум о 15 поврежденных домах. Под утро, около 04:00 17 августа, российские войска вновь атаковали Изюм. Повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобиль.

Также Новини.LIVE сообщали, что пятеро жителей Изюма, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения в результате удара россиян по городу 18 августа. В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.