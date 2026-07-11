РФ атаковала АЗС в Харькове и дом в Изюме: среди раненых есть ребенок

Последствия удара по Харькову. Фото: Нацполиция

Карина Приходько Редактор

Российские войска днем 11 июля нанесли удар ударными беспилотниками по Харькову и Изюму. Под вражеским огнем оказались жилые дома, а также АЗС. Среди раненых есть ребёнок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Обстрел Харькова и Изюма 11 июля

В полиции рассказали, что сегодня россияне нанесли удар дронами по многоквартирным домам в Изюме. В результате ранения получили шесть мирных жителей, среди них 43-летний мужчина и женщины в возрасте 43, 19, 66, 54 и 55 лет. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их диагнозы устанавливаются.

Поврежденные дома после обстрела Изюма. Фото: Нацполиция

Кроме того, оккупанты атаковали Харьков, где вражеский БпЛА попал в автозаправочную станцию в Шевченковском районе. Там возник пожар, который оперативно локализовали спасатели.

Повреждения АЗС в Харькове после обстрела. Фото: Нацполиция

"Пострадала 14-летняя девушка. Она получила многочисленные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские и другие профильные службы работают на местах попаданий. Правоохранители документируют последствия военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

По фактам вооруженной агрессии следователи возбудили уголовные дела по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Олега Синегубова, за время полномасштабной войны россияне разрушили или повредили 74 АЗС в Харьковской области. В последнее время российская армия вновь начала систематически наносить удары по топливной инфраструктуре региона.

Кроме того, 11 июля Россия нанесла удар по предприятию в Харькове. В Немишлянском районе города пострадали семь человек.