РФ атаковала газовую инфраструктуру на Харьковщине: последствия

Спасатели тушат возгорание. Фото иллюстративное: ГСЧС в Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Российские войска в течение двух дней нанесли массированные удары по производственным объектам Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях. В ходе одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший сотрудников предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Сообщение Сергея Корецкого. Фото: скриншот из Facebook

Удары по объектам Нафтогаза

По словам Сергея Корецкого, оккупанты применили как минимум четыре баллистические ракеты, часть из которых была оснащена кассетными боевыми частями. Кроме того, российские войска атаковали производственные объекты ударными беспилотниками.

Во время перевозки работников одного из предприятий обломками был поврежден вахтовый автобус. В то же время, по словам Корецкого, никто из людей не пострадал.

"За последние два дня — как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны. Во время перевозки работников одного из производственных объектов был поврежден вахтовый автобус. К счастью, люди не пострадали", — сообщил глава "Нафтогаза".

В настоящее время продолжается оценка последствий обстрелов. На предприятиях зафиксированы разрушения, однако благодаря мерам безопасности удалось избежать жертв среди персонала.

"Есть разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег", — отметил Сергей Корецкий.

Обстрел Харьковщины: последствия

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Солоницывской громаде Харьковского района россияне с помощью беспилотников атаковали сразу две автозаправочные станции. На одной из них полностью разрушено здание, возник пожар площадью 400 кв. м, повреждено десять единиц техники. На другой АЗС удар повредил операторскую, но возгорания удалось избежать. К ликвидации последствий привлекали саперов, психологов и офицеров-спасателей громады.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска днём 26 июня нанесли удар по Харькову с помощью FPV-дрона. Вражеский беспилотник попал прямо в крышу одной из местных автозаправочных станций в Шевченковском районе города.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что утром 26 июня российские ударные беспилотники поразили многоэтажный жилой дом в Изюме. В результате взрыва загорелись квартиры и балконы на разных этажах. Огонь охватил около 70 кв. м. Погибла 79-летняя женщина, ещё трое местных жителей получили ранения. Также повреждено девять автомобилей.