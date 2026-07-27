Обстрел Харькова и области: погибла женщина, 22 человека пострадали

Дом после обстрела. Фото: Харьковская областная государственная администрация

В течение суток 26 июля российские войска обстреляли Харьков и 15 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибла 40-летняя женщина, еще 22 человека получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы и различные типы беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Последствия ударов

В Харькове погибла 40-летняя женщина. Ранения получили 54-летний мужчина и 10-летний мальчик. Еще 14 человек перенесли острую стрессовую реакцию, среди них — 17-летняя девушка.

В Изюме пострадал 60-летний мужчина. Острую стрессовую реакцию получили 72-летняя и 66-летняя женщины. В Лозовой такая реакция возникла у 50-летней женщины и 29-летнего мужчины. В Золочеве взрывные ранения получил 23-летний мужчина.

Россияне атаковали Шевченковский, Слободской, Индустриальный и Основянский районы Харькова ракетами и беспилотниками.

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Повреждения после атак

В Харькове повреждены автомобиль и 20 частных домов. В Богодуховском районе под ударами оказались административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и складское помещение.

В Изюмском районе повреждены склад, частный дом, АЗС и 40 гаражей. В Харьковском районе поврежден частный дом, в Лозовском — также частное домовладение. В Чугуевском районе пострадали амбулатория и два автомобиля.

Чем атаковали

Всего по Харьковской области враг применил две ракеты, семь КАБ, семь ФАБ-500, один дрон "Герань-2", 12 БПЛА "Молния", четыре FPV-дрона и ещё 22 беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 66 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 47 889 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 264 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 11 атак российских войск. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Старицы и Лимана, а также в направлениях Избицкого, Волоховки и Охримовки. На Купянском направлении российские войска трижды атаковали в направлениях Купянска, Подолов и Куриловки.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 26 июля российские войска атаковали Харьков несколькими типами беспилотников. В Шевченковском районе FPV-дрон на оптоволокне попал в автомобиль хлебокомбината — ранение получил 43-летний водитель. В Слободском районе сначала зафиксировали удар "Шахедом" на открытой территории, а затем и попадание дрона типа "Бандероль" в частный жилой дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, и автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.