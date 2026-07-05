РФ атаковала Харьковщину: трое погибших и восемь пострадавших

Сгоревшие автомобили в Харьковской области. Фото: ХОВА

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За последние сутки российские войска нанесли удары по Харьков и 22 населенным пунктам области. В результате атак погибли три человека, еще восемь получили ранения и травмы, среди пострадавших — 10-месячный ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Уничтоженные грузовики в Харькове. Фото: ХОВА

Удар по Харькову

По словам Олега Синегубова, в Харькове пострадали женщины в возрасте 22, 45 и 60 лет, а также 10-месячная девочка. Также в городе повреждены два многоквартирных дома, 21 грузовой автомобиль, хозяйственное сооружение и автозаправочная станция. В течение суток оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, под ударами оказались Слободской, Киевский, Салтовский и Индустриальный районы города.

Попадания по грузовикам. Фото: ХОВА

Удары по Харьковской области

В поселке Великий Бурлук ранен 54-летний мужчина, а в селе Лозовая Вовчанской громады погиб один человек, еще 32-летний мужчина получил ранения. В селе Велетень Змиевской громады двое мужчин 48 и 52 лет перенесли острую стрессовую реакцию. Кроме того, в селе Веселое Липецкой громады в результате российского обстрела погиб 69-летний мужчина, а в селе Довжанка Вильхуватской общины — 55-летний местный житель.

На территории Харьковской области российская армия применила шесть управляемых авиабомб, четыре дрона типа "Герань-2", семь беспилотников "Молния", восемь FPV-дронов и еще 20 БПЛА, тип которых в настоящее время устанавливается. Повреждениям подверглись частные дома, хозяйственные постройки, автозаправочные станции, автомобили, электросети, сельскохозяйственные предприятия, комбайн и объекты железнодорожной инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения во время российской атаки на Лозовую Харьковской области в ночь на 3 июля. Медики более суток боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать автозаправочные станции в Харькове. Только за последние две-три недели в городе повреждено уже шесть АЗС, однако, несмотря на это, дефицита топлива пока нет.