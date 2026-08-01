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Главная Харьков РФ атаковала медиков на Харьковщине: обстрелы за сутки

РФ атаковала медиков на Харьковщине: обстрелы за сутки

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 11:41
Харьковская область подверглась новым атакам со стороны РФ: есть раненые и разрушения
Пожар на АЗС. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьков и населенные пункты области вновь оказались под ударами российских войск. За прошедшие сутки в результате обстрелов пострадали шесть человек. Под обстрелом оказались жилые дома, автозаправочная станция, автомобили и предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Новые удары

Около 11:00 РФ атаковала "Шахедом" Шевченковский район Харькова. На месте вспыхнуло пожар в складском здании. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

В 07:40 российские военные атаковали FPV-дроном поселок Золочев Богодуховского района. В результате удара поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. Ночью в Дергачах повреждены два жилых дома. К медикам обратилась 63-летняя женщина. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию. Около 23:00 российский беспилотник атаковал село Малая Даниловка. Там ранение получил 50-летний мужчина.

Удар по Харькову

В самом Харькове россияне атаковали сразу несколько районов. БПЛА наносили удары по Салтовскому, Немишлянскому и Киевскому районам. Около 23:10 FPV-дрон попал на территорию АЗС в Шевченковском районе. Ранее, примерно в 21:10, беспилотник "Молния" поразил цель вблизи жилой застройки в Немишлянском районе. Пострадали три женщины. Еще один FPV-дрон попал в крышу многоэтажного дома в Салтовском районе.

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Последствия атак

По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки под ударами находились Харьков и 17 населенных пунктов области. Всего пострадали шесть человек.

В Харькове ранения получили 41-, 47- и 71-летние женщины. В Малой Даниловке пострадал 50-летний мужчина, в Дергачах 63-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Еще один 50-летний мужчина получил ранения в поселке Приколотное.

Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, ранее пострадавшему в результате взрыва неизвестного устройства в Петропавловке, и 86-летней женщине, раненой 29 июля в Золочеве.

Что повреждено

В Харькове повреждены крыша многоквартирного дома, СТО, АЗС и три автомобиля. В Богодуховском районе зафиксированы повреждения гражданского предприятия, учебного заведения, частных домов, электросетей и автомобилей.

В Купянском районе пострадали два многоквартирных дома, магазин и частный дом. В Изюмском районе повреждены частный и многоквартирный дома, а также неэксплуатируемое здание. В Харьковском районе повреждены два административных здания, склад и два частных дома.

В Чугуевском районе зафиксированы повреждения частных домов и электросетей, а в Михайловке из-за обстрела горело поле пшеницы.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 249 человек. С начала работы там зарегистрировали 49 141 человека.

Бои на фронте

На Южно-Слобожанском направлении российские войска 17 раз атаковали украинские позиции. Бои велись вблизи Старицы, Западного и Дворичанского, а также в направлении Лимана, Избицкого, Устиновки, Колодезного, Радьковки и Хатнего. На Купянском направлении наступательных действий противника за прошедшие сутки не зафиксировано.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки вновь вызвали перебои с электроснабжением в Харьковской области. Из-за удара по линии электропередач в районе Слатыного без света остались два населенных пункта. Более 2000 человек ждут восстановления электроснабжения. В то же время в регионе зафиксировали ещё один удар — российский FPV-дрон повредил автомобиль передвижного отделения "Укрпочты".

Также Новини.LIVE сообщали, что информация о том, что на трассе Харьков — Полтава не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности. В Харьковской области пока нет дефицита топлива, несмотря на регулярные российские атаки на автозаправочные станции. В то же время для АЗС в регионе планируется ввести дополнительные меры физической защиты. 

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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