РФ атаковала почтовый терминал под Харьковом: погиб человек

Почтовый терминал после атаки. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Последствия атаки

По словам Синегубова, после попадания на территории терминала загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование. Пожар, возникший из-за российского удара, спасатели локализовали. В то же время правоохранители, медики и спасатели продолжили обследовать территорию, чтобы проверить, нет ли других пострадавших. В 13:20 глава ОВА сообщил, что в результате атаки погиб один человек.

Предыдущие удары

Почтовый терминал в пригороде Харькова российские войска атакуют не впервые. С начала полномасштабного вторжения по нему нанесли девять ударов.

Первая атака произошла 22 апреля 2022 года. Тогда погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Также были повреждены и разрушены складские помещения.

21 октября 2023 года российский удар унес жизни шестерых человек. Еще 16 человек получили ранения. На момент атаки на территории терминала находились десятки работников.

Атаки в 2026 году

В 2026 году терминал также неоднократно становился мишенью российских войск. 13 января в результате ударов погибли четыре человека, ещё шестеро были ранены. В «Новой почте» тогда сообщали, что с начала полномасштабной войны в результате четырёх атак на терминал в Коротиче погибли 14 сотрудников, а 24 получили ранения.

20 июня российские беспилотники вновь атаковали объект. После первого удара, когда на место прибыли спасатели, РФ нанесла повторные удары. Были повреждены здание терминала, контейнеры и грузовики. Пожар охватил более 400 квадратных метров.

19 июля терминал подвергся трём атакам. Погибли четверо мужчин в возрасте 24, 25, 45 и 62 лет. Позже в больнице скончался ещё один 63-летний мужчина. Еще 19 человек получили ранения. 27 июля россияне снова нанесли удар по терминалу. Тогда на территории возник пожар площадью около 200 квадратных метров. Новая атака произошла уже на следующей неделе. Ее последствия и количество возможных пострадавших еще уточняются.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле российские войска 45 раз атаковали Харьков с помощью FPV-дронов. Еще шесть FPV-дронов не взорвались. Таким образом, в общей сложности на FPV пришлось 51 удар из 109, то есть почти каждая вторая атака на город. Среди использованных дронов были и аппараты, которые могут управляться через оптоволокно.

Также Новини.LIVE писали, что ночью российские войска атаковали Харьков и область ударными беспилотниками. В результате ударов пострадали пять человек, среди них двое детей. Во время ликвидации последствий атаки получил травму также спасатель ГСЧС. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.