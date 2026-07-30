РФ испытывает новую тактику ударов по Харькову: противодействие

Дорога покрыта антидроновой сеткой. Фото иллюстративное: «Суспильне» Харьков

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Харьков и область расширяют систему антидроновых сетей, однако новая тактика российских атак заставляет искать другие способы защиты. Реактивные беспилотники и FPV-дроны становится всё сложнее остановить. В то же время в регионе продолжается восстановление повреждённых АЗС, а водителям советуют более внимательно планировать маршруты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

Сетки не везде спасают

В Харькове уже установили значительное количество антидроновых сеток. Они появились почти по всей кольцевой дороге, а также на севере города. Работы продолжаются и в области, где военные совместно с областной военной администрацией определяют новые направления для установки такой защиты. В то же время Александр Скорик отметил, что эффективность сеток зависит от типа беспилотника, который применяет Россия.

"Для небольших FPV-дронов, особенно на оптоволокне, это лучшая защита, потому что их можно остановить только физически. Но против "Шахедов", "Гераней" и других крупных беспилотников сетки уже не обеспечивают надлежащей защиты", — заявил депутат.

По его словам, в последнее время российская армия активно использует реактивные "Герани", дроны типа «Бандероль» с боевой частью до 150 килограммов и другие новые средства поражения. Из-за высокой скорости их значительно сложнее перехватывать. Депутат также обратил внимание, что во время массированных ударов по одному объекту могут одновременно запускать пять-шесть реактивных беспилотников. В таких случаях даже антидроновые сетки уже не способны спасти инфраструктуру.

"Когда по одному объекту летит сразу несколько реактивных дронов, никакая сетка уже не поможет. Тогда разрушения могут быть полными", — отметил Александр Скорик.

По словам Скорика, более эффективной защитой для отдельных объектов могут служить бетонные укрытия, которые уже используются для защиты части элементов газовой инфраструктуры.

Отдельной угрозой он назвал использование Россией искусственного интеллекта в новых беспилотниках. По его словам, такие дроны могут автоматически определять цели, в частности автозаправочные станции, бензовозы или автомобили, которые система распознает как военные.

Что касается АЗС

Александр Скорик также пояснил свое заявление об автозаправочных станциях на трассе Харьков — Полтава. Он подчеркнул, что не говорил о полном исчезновении АЗС на всем маршруте.

"Я имел в виду, что на тот момент в Валках и Чутовом не работала ни одна заправка. Моей целью было лишь предупредить водителей, чтобы они заранее планировали свои поездки", — отметил депутат Харьковского областного совета.

По его словам, сейчас часть автозаправочных станций уже возобновила работу. В то же время водителям, особенно тем, кто едет по трассам Харьков — Полтава или Харьков — Сумы, по-прежнему стоит заранее продумывать, где можно заправиться.

Скорик отметил, что, по данным Харьковской областной государственной администрации, в области повреждено около 80 автозаправочных станций. В то же время дефицита топлива нет, ведь операторы постепенно возобновляют работу, а многие предприятия и фермерские хозяйства имеют собственные топливные базы.

"Критической ситуации с топливом нет. Поврежденные АЗС постепенно возобновляют работу, а подземные резервуары в большинстве случаев остаются неповрежденными", — добавил он.

Количество атак

По словам депутата, в последнее время Россия все чаще применяет именно реактивные беспилотники. Это связано с тем, что обычные ударные дроны украинская противовоздушная оборона сбивает значительно эффективнее.

"Основная масса сейчас летит именно на реактивных дронах. Они значительно быстрее, поэтому реагировать и военным, и людям нужно гораздо быстрее", — рассказал Скорик.

Он отметил, что украинские военные уже меняют алгоритмы противодействия новой угрозе, однако скорость таких беспилотников существенно сокращает время на реагирование.

Больше жертв

Александр Скорик считает, что использование реактивных беспилотников уже влияет на количество пострадавших во время атак.

"Практически каждый день у нас есть пострадавшие и погибшие. Мы просто не успеваем реагировать, а из-за высокой скорости ударная сила таких дронов значительно выше", — отметил депутат.

По его словам, именно сокращение времени между объявлением тревоги и ударом сегодня является одной из самых больших проблем для Харькова и области.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков подвергся масштабным разрушениям из-за полномасштабной войны России против Украины. Город продолжает восстанавливать жилые дома и другую поврежденную инфраструктуру. В то же время этот процесс затрудняют нехватка финансирования и работников. Несмотря на это, работы по восстановлению в Харькове продолжаются.

Также Новини.LIVE писали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируют усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала «Новой почты», который уже неоднократно подвергался атакам, и автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.