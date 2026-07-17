РФ изменила тактику штурмов на Купянском направлении Харьковщины

Военный на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

На Купянском направлении российские войска всё реже используют тяжёлую технику для штурмов. Вместо этого оккупанты атакуют на мотоциклах, квадроциклах и небольшими пехотными группами. В то же время украинские военные регулярно уничтожают склады горючего, боеприпасов и места запуска вражеских дронов, однако армия РФ пока не испытывает нехватки ресурсов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал офицер отдела коммуникаций 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Вадим Понька.

Штурмы без бронетехники

В последнее время российские войска изменили тактику наступления на Купянском направлении. Вместо бронетехники они все чаще используют легкий транспорт и пытаются незаметно продвигаться небольшими группами. Кроме того, украинским защитникам ежедневно приходится противостоять вражеским дронам и авиаударам.

"Мы действуем на Купянском направлении. Враг время от времени проводит штурмы с помощью квадроциклов и мотоциклов, тяжелую технику сейчас не задействует. Также он активно применяет тактику инфильтрации — проникновение небольшими группами по одному-двум человекам. Ежедневно досаждают вражеские дроны и авиация, сбрасывающая КАБы. Эти авиабомбы очень разрушительны, ведь от них в первую очередь страдают жилые дома и гражданская инфраструктура", — рассказал Вадим Понька.

Удары по тылу

Украинские военные регулярно наносят удары по важным целям в тылу противника. Среди них — места запуска беспилотников, антенны операторов БПЛА, склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов и генераторы. По словам офицера, особое внимание уделяется именно операторам дронов, ведь их уничтожение существенно ослабляет возможности врага.

"Наши пилоты регулярно наносят глубокие удары по антеннам вражеских операторов БПЛА и местам запуска дронов. Уничтожать вражескую пехоту — это хорошо, но когда удается ликвидировать пилота беспилотника, это еще лучше, потому что это дает дополнительное время нашим военным. Работать непросто, ведь они хорошо маскируются, но мы продолжаем уделять этому особое внимание", — добавил офицер.

Топливо для армии

Несмотря на регулярные удары по складам топлива и сообщения о дефиците топлива в России, оккупационные войска не прекращают штурмы. По словам Вадима Поньки, украинские защитники постоянно уничтожают запасы горюче-смазочных материалов, однако российская армия по-прежнему получает необходимое снабжение.

"Мы выводим из строя их генераторы, время от времени уничтожаем склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Об этом есть наши отчеты и видеоподтверждения. К сожалению, они все равно ездят и работают. Возможно, гражданское население России и испытывает дефицит топлива, но свою армию они все же обеспечивают. Поэтому мы и в дальнейшем пытаемся находить и уничтожать их запасы, даже несмотря на то, что они их тщательно маскируют", — подытожил Понька.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, но все чаще используют новую тактику. Вместо крупных штурмовых подразделений оккупанты наступают небольшими группами, которые почти непрерывно пытаются прорвать украинскую оборону. При этом враг активно применяет беспилотники и адаптирует логистику к новым условиям войны.