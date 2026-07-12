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Главная Харьков РФ нанесла дроновые удары по Харькову: пострадали люди, есть повреждения более 20 домов

РФ нанесла дроновые удары по Харькову: пострадали люди, есть повреждения более 20 домов

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 04:29
Ночью 12 июля 2026 года РФ нанесла удар по Харькову с помощью дронов
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавской области

Ночью в воскресенье, 12 июля, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В нескольких районах города были зафиксированы попадания. Пострадали жилые дома. Людям потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Обстріл Харкова в ніч проти 12 липня 2026 року
Скриншот сообщений Игоря Терехова

Последствия обстрела Харькова ночью 12 июля

В Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов. В Киевском районе горел гаражный кооператив. За медицинской помощью обратились трое человек.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Салтовском районе также зафиксировали вражеский удар. По его информации, среди пострадавших в Шевченковском районе — 16-летняя девушка.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщал, что днем 11 июля россияне нанесли удары беспилотниками по Харькову и Изюму. Под обстрел попали АЗС и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 14-летняя девочка.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 11 июля армия РФ обстреляла гражданское предприятие в Немышлянском районе. В результате атаки были повреждены склад и автомобили. Есть раненые.

 

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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