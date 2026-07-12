РФ нанесла дроновые удары по Харькову: пострадали люди, есть повреждения более 20 домов

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавской области

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Ночью в воскресенье, 12 июля, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В нескольких районах города были зафиксированы попадания. Пострадали жилые дома. Людям потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Игоря Терехова

Последствия обстрела Харькова ночью 12 июля

В Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов. В Киевском районе горел гаражный кооператив. За медицинской помощью обратились трое человек.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Салтовском районе также зафиксировали вражеский удар. По его информации, среди пострадавших в Шевченковском районе — 16-летняя девушка.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщал, что днем 11 июля россияне нанесли удары беспилотниками по Харькову и Изюму. Под обстрел попали АЗС и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 14-летняя девочка.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 11 июля армия РФ обстреляла гражданское предприятие в Немышлянском районе. В результате атаки были повреждены склад и автомобили. Есть раненые.