РФ нанесла дроновые удары по Харькову: пострадали люди, есть повреждения более 20 домов
Ночью в воскресенье, 12 июля, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В нескольких районах города были зафиксированы попадания. Пострадали жилые дома. Людям потребовалась медицинская помощь.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Харькова ночью 12 июля
В Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов. В Киевском районе горел гаражный кооператив. За медицинской помощью обратились трое человек.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Салтовском районе также зафиксировали вражеский удар. По его информации, среди пострадавших в Шевченковском районе — 16-летняя девушка.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщал, что днем 11 июля россияне нанесли удары беспилотниками по Харькову и Изюму. Под обстрел попали АЗС и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 14-летняя девочка.
Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 11 июля армия РФ обстреляла гражданское предприятие в Немышлянском районе. В результате атаки были повреждены склад и автомобили. Есть раненые.
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