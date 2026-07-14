РФ обстреляла Харьковщину: погиб человек, сильные разрушения

Последствия удара по Слатыному. Фото: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

14 июля российские войска вновь нанесли удар по Харьковской области. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Слатино

Утром 14 июля российская армия сбросила управляемую авиабомбу на поселок Слатыно Харьковского района. Удар пришелся по жилой застройке, в результате чего были повреждены частные дома. Сначала сообщалось о ранении 72-летней женщины. Ее госпитализировали с травмой головы и переломом лучевой кости. По словам начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Впоследствии стало известно, что ещё одна женщина погибла. Она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. По информации местных властей, под завалами разрушенных домов могут оставаться люди. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о военном преступлении.

Обстрел Харькова

Также российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства атаки.

Удар по Чугуеву

Около 10:05 российские войска атаковали Чугуев. По словам городского головы Галины Минаевой, под удар попало предприятие, которое сейчас не работает. После попадания возник пожар. Также были повреждены два многоквартирных дома. По предварительной информации, люди не пострадали.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. В Солоницывке пострадал 11-летний ребенок. Всего под ударами оказались Харьков и еще 12 населенных пунктов области. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, автозаправки и другие гражданские объекты.

Также Новини.LIVE писали, что прошедшие семь дней стали для Харькова ещё одним тяжёлым испытанием. Российские войска нанесли 35 ударов по пяти районам города, используя различные виды вооружения. В результате атак пострадали 92 человека, среди них 12 детей, еще трое человек погибли.