РФ обстреляла восемь населенных пунктов Харьковщины: двое погибших

Разрушенный дом. Фото: Полиция Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За последние сутки российские войска атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и полицию Харьковской области.

Повреждены складские помещения. Фото: Полиция Харьковской области

Два человека погибли в Слатыно

По данным полиции, в поселке Слатыно Дергачевской громады Харьковского района российский беспилотник поразил гражданский автомобиль. В результате атаки погибли 58-летний водитель и 75-летний пассажир.

Кроме того, взрывные ранения получил 83-летний мужчина, находившийся неподалеку от места удара. Его госпитализировали. В то же время, по информации Олега Синегубова, в Слатыном также пострадал 51-летний мужчина.

Разрушенный дом. Фото: Полиция Харьковской области

Под ударом оказались несколько районов области

В поселке Малая Даниловка Харьковского района в результате российского удара 66-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В селе Тетлега Чугуевского района российский беспилотник повредил частный дом, гараж и автомобиль.

Сгоревший дотла автомобиль. Фото: Полиция Харьковской области

Автомобиль с дырой в капоте и выбитым стеклом. Фото: Полиция Харьковской области

В Купянском районе под обстрелами оказались села Плоское и Шипуватое, а также поселок Шевченково. Там повреждены здание сельскохозяйственного предприятия, гражданские автомобили, частные дома и зернохранилище.

В поселке Золочев Богодуховского района в результате атаки повреждены электросети. Также разрушениям подверглись частный дом и хозяйственная постройка в селе Дубовка Харьковского района.

Разрушенное здание. Фото: Полиция Харьковской области

Автомобиль, сгоревший в результате атаки. Фото: Полиция Харьковской области

Поврежденное здание. Фото: Полиция Харьковской области

Чем атаковала Россия

По данным Олега Синегубова, в течение суток российские войска применили на территории области:

один беспилотник типа "Герань-2";

три БПЛА типа "Молния";

четыре FPV-дрона;

еще 17 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация продолжается

Глава Харьковской ОВА сообщил, что только за последние сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 182 человека, выехавших из опасных территорий области.

По информации полиции, только 10 июля следователи провели девять осмотров мест российских ударов и возбудили 18 уголовных дел по фактам военных преступлений РФ. С начала полномасштабного вторжения правоохранители Харьковской области уже зарегистрировали 31 076 военных преступлений, совершенных российскими военными на территории области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов предупредил харьковчан о тяжелых днях. По словам мэра, последние дни были чрезвычайно сложными: россияне наносили удары по городу управляемыми авиабомбами, ракетами, FPV-дронами и различными типами ударных беспилотников. В результате атак погибли мирные жители, были повреждены многоэтажные дома, частные дома и автозаправочные станции.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. Только за неделю саперы очистили более 103 гектаров территории и обезвредили сотни взрывоопасных предметов. Работы проводились на полях, в лесах, возле дорог, газопроводов и жилых домов. Благодаря этому ещё тысячи людей получили более безопасные условия для жизни.