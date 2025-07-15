Обстрел Харькова 15 июля — россияне атаковали предприятие, начался пожар

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Поздно вечером, 15 июля, российские оккупанты атаковали Харьков дронами. Предварительно, атака была на гражданское предприятие, на месте попаданий пожар.

Об этом в Telegram сообщает мэр Игорь Терехов.

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"По предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар. Будьте осторожны — город все еще под атакой с воздуха", — написал Терехов в 23:24.

Накануне глава глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что по предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе города.

Обновлено в 23:38

Терехов уточнил, что ночная атака "Шахедов" на город продолжалась 14 минут. В частности, за чай время россияне ударили по Киевскому району Харькова 16 раз. Также он проинформировал, что предварительно, несколько дней были сбиты силами обороны Украины.

В то же время Синегубов пишет, что в течение 20 минут в городе прозвучало минимум 17 взрывов.

"Большинство ударов — по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БпЛА типа "Герань-2". В результате обстрела загорелся пожар. На эту минуту без пострадавших. Профильные службы выехали на осмотр", — уточнил он.

Напомним, что менее часа назад в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу. Причина стала в угрозе применения баллистического вооружения.

Кроме того, накануне взрывов в Харькове, мощный взрыв был слышен в Кривом Роге. Предварительно, именно этот город враг атаковал баллистикой.