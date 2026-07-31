РФ превращает Харьковщине в серую зону: ситуация возле Волчанска

Военные на фронте. Иллюстративное фото: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области российские войска продолжают оказывать давление на Вовчанском направлении. Для атак они всё чаще полагаются на беспилотники, тогда как бронетехнику используют значительно реже. Россияне также применяют тактику выжженной земли, уничтожая леса и насаждения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал позывной "Викинг", старший сержант роты БПЛА 1-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр.

Постоянные атаки

По словам военного, россияне пытаются продвинуться в районе Купянска и Волчанска, чтобы в дальнейшем выйти на подконтрольную Украине территорию. При этом крупные штурмовые колонны на этом участке используют редко. Российская пехота преимущественно движется небольшими группами.

"Если раньше нужно было захватить населенный пункт, завести туда военных, закрепиться и отражать контратаки, то сейчас некоторые населенные пункты просто контролируются неограниченным количеством FPV и бомбардировщиков. Они не дают закрепиться никаким войскам", — рассказал «Викинг».

Он отметил, что на отдельных участках образовалась своеобразная зона, куда обе стороны не могут полноценно зайти из-за постоянных ударов дронами и артиллерией. Россияне при этом продолжают отправлять небольшие группы пехоты.

Фланги у Волчанска

Подразделение "Викинга" действует на Волчанском направлении. Его задача — не допустить, чтобы российские военные обошли украинские позиции с флангов и попытались замкнуть их в кольцо. Сам Волчанск почти полностью разрушен, но украинские военные продолжают находиться в районе города. По словам военного, россияне пытаются сосредоточить небольшие группы в лесистой и болотистой местности.

"Мы конкретно не допускаем обходов со стороны Волчанска. Сам город уже полностью разрушен, но наши военные там еще присутствуют. Чтобы уберечь наших ребят, мы охраняем подступы с флангов", — пояснил «Викинг».

Он добавил, что на этом участке из-за особенностей местности технику используют редко. Российские военные в основном пытаются продвигаться небольшими пехотными группами и закрепляться там, где это возможно.

Выжженная земля

Отдельно «Викинг» рассказал о применении россиянами тактики выжженной земли. По его словам, оккупанты используют зажигательные смеси, чтобы поджигать леса и насаждения. Это не только вызывает пожары, но и помогает россиянам пытаться выявить украинские позиции и маршруты передвижения военных.

"Они выжигают леса, выжигают насаждения, выжигают прилегающие к селам земли. Пытаются таким образом демаскировать наши позиции и тропы, по которым ребята проникают", — отметил военный.

По его словам, основной угрозой остаются FPV-дроны. Российские беспилотники могут залетать в лес и искать цели. Если цель не находят, оккупанты иногда используют дроны для поджогов.

Техника под угрозой

Использование наземного транспорта на этом участке фронта остается рискованным. Дороги заминированы, повреждены и находятся под постоянным наблюдением беспилотников. Поэтому багги и другой легкий транспорт используют преимущественно для быстрой ротации или эвакуации. Для доставки боеприпасов всё чаще применяют наземные роботизированные комплексы и крупные беспилотники.

"Мы стараемся сбрасывать с помощью крупных дронов-бомбардировщиков нашим ребятам провиант, топливо, воду, чтобы снизить риск обнаружения и не раскрывать своими действиями, где находятся наши ребята", — пояснил "Викинг".

Как сообщали Новини.LIVE, топливный кризис в России пока не привел к остановке боевой техники на фронте. В то же время российские войска постоянно меняют тактику и все чаще используют небольшие группы пехоты. Отдельной угрозой остаются реактивные "Шахеды", которые могут менять маршрут во время полёта.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют запустить экспериментальный проект по защите города от FPV-дронов с оптоволоконным управлением. Опасность таких атак уже распространяется не только на отдельные районы, но и на другие части города. Параллельно область усиливает защиту медиков, работающих под обстрелами.