Ночью 21 августа 2026 года РФ нанесла удар с помощью дронов по Лебяже в Харькове

Разрушения в Лебяжьем в Харьковской области после ночного обстрела 21 августа 2026 года. Фото: Олег Синегубов

У ніч проти п'ятниці, 21 серпня, армія РФ атакувала село Леб'яже Чугуївського району Харківщири шістьма безпілотниками. Спалахнули пожежі. Є руйнування житлової забудови. Двоє жінок постраждали, а ще двоє — загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Леб'яжого вночі 21 серпня

Жертвами атаки стали місцеві жительки віком 73 і 66 років. 41-річна і 73-річна жінки зазнали поранень. Медики надали потерпілим допомогу.

Загорілися п'ять приватних житлових будинків. Атака пошкодила три господарчі споруди та 20 приватних житлових будинків, а ще три будинки знищила.

Руйнування і пожежа після обстрілу Леб'яжого вночі 21 серпня 2026 року. Фото: Олег Синєгубов

На місцях обстрілу в посиленому режимі працюють екстрені служби: рятувальники, поліцейські та медики.

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ОНОВЛЕНО О 06:21: Очільник ОВА повідомив, що тіла двох загиблих деблокували. Наразі підрозділи ДСНС проводять на місці влучань аварійно-рятувальні роботи.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляв, що 19 серпня під російськими ударами перебували Харків і дев'ять населених пунктів Харківщини. В Ізюмському районі під обстріл потрапила свиноферма. Загинули 200 тварин.

Також Новини.LIVE з посиланням на Олега Синєгубова писав, що вранці 19 серпня під ударом опинився Салтівський район Харкова. БпЛА впав біля багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.