РФ ударила БпЛА по домам на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Разрушения в Лебяжьем в Харьковской области после ночного обстрела 21 августа 2026 года. Фото: Олег Синегубов

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В ночь на пятницу, 21 августа, армия РФ атаковала село Лебяжье Чугуевского района Харьковской области шестью беспилотниками. Возникли пожары. Есть разрушения жилой застройки. Две женщины пострадали, а еще две — погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Лебяжего ночью 21 августа

Жертвами атаки стали местные жительницы в возрасте 73 и 66 лет. 41-летняя и 73-летняя женщины получили ранения. Медики оказали пострадавшим помощь.

Загорелись пять частных жилых домов. Атака повредила три хозяйственные постройки и 20 частных жилых домов, а еще три дома уничтожила.

Разрушения и пожар после обстрела Лебяжего ночью 21 августа 2026 года. Фото: Олег Синегубов

На местах обстрела в усиленном режиме работают экстренные службы: спасатели, полицейские и медики.

ОБНОВЛЕНО В 06:21: Глава ОВА сообщил, что тела двух погибших извлекли из-под завалов. В настоящее время подразделения ГСЧС проводят на месте попаданий аварийно-спасательные работы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщало, что 19 августа под российскими ударами находились Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области. В Изюмском районе под обстрел попала свиноферма. Погибли 200 животных.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Олега Синегубова писал, что утром 19 августа под ударом оказался Салтовский район Харькова. БпЛА упал возле многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.