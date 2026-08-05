РФ ударила по Харьковщине: одна погибшая и семь пострадавших

Последствия атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска за сутки обстреляли 21 населённый пункт Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё семь человек получили ранения. Среди повреждённых объектов — жилые дома, магазины, предприятия и электросети. Отдельно был зафиксирован смертельный взрыв неизвестного устройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы атак

В Балаклее ранения получили три женщины — 87, 79 и 72 лет. В Богодухове пострадали две местные жительницы в возрасте 61 и 44 лет. Еще две 65-летние женщины перенесли острую стрессовую реакцию. В селе Огурцовка Шевченковской общины погибла 75-летняя жительница.

Также медики оказали помощь 44-летней женщине, которая 3 августа получила ранение в селе Рубежное Вовчанской общины.

Отдельно сообщается о смертельном случае в селе Новоосиново Куриловской общины. Там в результате взрыва неизвестного устройства погиб 84-летний мужчина.

Чем атаковали

Российские войска применили в Харьковской области шесть ракет, 10 кассетных боеприпасов, пять беспилотников "Герань-2", семь "Молний", четыре FPV-дрона и ещё 35 БПЛА, тип которых устанавливается.

Разрушения после атак

В Богодуховском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, электросети, автомобиль и гражданское предприятие. В самом Богодухове повреждения получили три частных дома, две хозяйственные постройки и другие объекты. В Купянском районе частично разрушены многоквартирный дом и два частных дома. В одном из сел из-за обстрела загорелась пшеница.

Кроме того, в Изюмском районе повреждены склад сельхозтехники, грузовик, жилые дома, магазины, автомобили и электросети. В Балаклее также пострадали многоквартирный дом, три частных дома, два магазина и два автомобиля.

В Барвинково были разрушены административное здание, автомобиль, магазин и многоквартирный дом.

В Харьковской области также повреждены общежитие, электросети, частные дома и автомобили в Харьковском и Чугуевском районах.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 260 человек. С начала работы там зарегистрировали 49 944 человека.

Ситуация на фронте

За сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников. Атаки происходили в районе Козачей Лопани, Лимана, Избицкого, Ковалевки, Охримовки, Черного, Хатнего, Митрофановки и Иващиного. На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Как сообщали Новини.LIVE, два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, спровоцировав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Также Новини.LIVE писали, что Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.