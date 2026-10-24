Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHARKIV

Увечері в суботу, 24 жовтня, російські військові обстріляли Харків. Під атакою опинився Новобаварський район. Там влучив реактивний безпілотник. Є постраждалі: скільки їх і в якому вони стані — уточнюють.

Про це з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Харкова ввечері 24 жовтня

Повітряна тривога в Харкові тривала від 21:47 до 23:25. О 22:28 Повітряні Сили ЗС України попередили, що в напрямку міста летить реактивний безпілотник.

Скриншот повідомлення t.me/kpszsu

ОНОВЛЕНО О 23:43: Мер Терехов повідомив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

ОНОВЛЕНО О 23:49: Кількість постраждалих зросла до трьох.

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ОНОВЛЕНО О 00:03 25 ЖОВТНЯ: Стало відомо, що одна людина загинула, а ще четверо — постраждали.

Скриншот повідомлень t.me/ihor_terekhov

Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляв, що ввечері 24 жовтня під російським ударом опинився харківський торговельний центр. Сталося два влучання. Відвідувачів і персонал вчасно евакуювали.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав про ракетний удар, якого РФ завдала на Лозовій на Харківщині вдень 24 жовтня. Загинув чоловік. Ще троє людей постраждали.