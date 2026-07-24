РФ усилила атаки дронами на Харьковщине: новая тактика

Пограничник с устройством для перехвата дронов. Иллюстративное фото: Государственная пограничная служба Украины

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска продолжают использовать приграничные районы для нанесения авиаударов по Украине. Значительное количество беспилотников фиксируется в небе над Сумской, Харьковской и Черниговской областями. В то же время на этих направлениях, по данным пограничников, нет признаков подготовки России к крупному наступлению с целью создания так называемой буферной зоны.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

Воздушные атаки

Россия активно использует участки границы для запуска ударных беспилотников по украинской территории. По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, дроны заходят с разных направлений, поэтому украинские военные усиливают защиту вдоль границы. Пограничники используют мобильные огневые группы, стрелковое оружие, средства противовоздушной обороны и другие доступные средства. Их задача — уничтожать ударные беспилотники еще на подлете к украинским городам и населенным пунктам.

"Мобильные огневые группы Государственной пограничной службы работают в своих зонах ответственности, а также на других участках, где это необходимо. Мы используем стрелковое оружие, средства противовоздушной обороны и другие средства, чтобы сбивать ударные беспилотники, которые Россия запускает по территории Украины. Чем больше мы их уничтожим в момент входа, тем меньше их долетит дальше вглубь нашей страны", — отметил Демченко.

Граница под ударом

Россияне используют различные маршруты для запуска беспилотников, поэтому угроза сохраняется сразу для нескольких областей. Украинские пограничники пытаются перехватывать дроны как можно ближе к границе, чтобы они не смогли долететь до населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

"Большое количество инцидентов фиксируется как в Черниговской области, так и в Сумской и Харьковской областях. Этот участок границы враг использует довольно активно, но мы продолжаем наращивать свои возможности, в частности увеличиваем количество мобильных огневых групп с необходимыми средствами для уничтожения беспилотников", — добавил пресс-секретарь.

Без крупного наступления

В то же время в Сумской и Харьковской областях пока не фиксируются признаки крупного скопления российских войск для масштабного наступления. Начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда «Стальная граница» Иван Шевцов отметил, что Россия не смогла выполнить задачу по созданию так называемой буферной зоны вдоль границы. По его словам, российское командование поставило эту задачу ещё около двух лет назад. Однако на сегодняшний день у оккупантов нет достаточных сил, чтобы реализовать этот план в Сумской и Харьковской областях.

"Эту задачу президент Российской Федерации поставил перед своими военными еще около двух лет назад. Они пытались создать буферную зону вдоль государственной границы в пределах Сумской и Харьковской областей, но на сегодняшний день врагу это не удается. Мы не видим значительного скопления личного состава или техники, которое могло бы свидетельствовать о подготовке новых сил к наступлению. Признаков крупного наступления пока нет", — заявил Иван Шевцов.

Тактика малых групп

Ситуацию в Сумской области осложняет местность. Значительная часть приграничной территории имеет лесистый и болотистый характер, что не позволяет российским войскам активно использовать бронетехнику. Поэтому оккупанты вынуждены действовать небольшими штурмовыми группами. Они пытаются продвигаться пешком, используя особенности местности для скрытого передвижения.

"В Сумской области лесисто-болотистая местность, где просто нет возможности нормально продвигаться на технике — автомобилях или танках. Поэтому враг здесь использует тактику небольших штурмовых групп, действующих пешком. Именно так они пытаются выполнять свои задачи на этом участке", — подытожил он.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, но всё чаще используют новую тактику. Вместо крупных штурмовых подразделений оккупанты наступают небольшими группами, которые почти непрерывно пытаются прорвать украинскую оборону. В то же время враг активно применяет беспилотники и адаптирует логистику к новым условиям войны.