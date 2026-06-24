Трегубов о наступлении России и боях на Харьковском направлении

Военные на фронте. Иллюстративное фото: 3-й армейский корпус

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области и на соседних направлениях в зоне ответственности Объединенных сил. Украинские военные фиксируют активизацию противника, однако существенного продвижения оккупантов пока не наблюдается. В то же время РФ продолжает применять дроны, авиабомбы и пытаться оказывать давление на отдельных участках фронта.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Наступление РФ набрало темп

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, в последнее время на направлениях от Лимана до части Сумской области наблюдается активизация боевых действий. Более всего это заметно на Лиманском направлении, но также касается Купянского, Южно-Слобожанского и Северо-Слобожанского направлений. Военный отметил, что это уже не отдельные атаки, а часть масштабной наступательной кампании российской армии.

"Это и есть масштабная наступательная кампания, которая разворачивается сейчас. Скорее всего, на самом деле, она так или иначе потом пойдет на спад", — сказал Трегубов.

Ситуация в районе Волчанска

Российские войска продолжают попытки наступать в районе Волчанска. Оккупанты пытаются закрепиться на тех же направлениях, где уже ранее проводили атаки, в частности в районе города и прилегающих территорий. По словам спикера, эффективность этих действий остается невысокой. Россияне пытаются использовать мостоукладчики, чтобы преодолевать водные преграды, однако украинские военные уничтожают эту технику ударами дронов.

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"Буквально вчера там уничтожили ещё один мостоукладчик. Они подгоняют его к реке, пытаются через неё перейти, а он уничтожается прямо на месте дроном", — рассказал он.

Попытки захватить Купянск

Российские войска не отказываются от попыток установить контроль над Купянском. По словам Виктора Трегубова, оккупанты продолжают заходить в город и пытаются действовать с северной стороны, а также обходить населенный пункт. В то же время значительных успехов в этих действиях у противника нет. Украинские военные фиксируют попытки продвижения, но они не привели к существенным изменениям на этом направлении.

"Очевидно, что нет. По крайней мере, на своих картах они снова его рисуют. В последнее время то, что россияне рисуют на своих картах, — это их программа максимум", — отметил Трегубов.

Тактика российских войск

На данном этапе россияне не меняют основной тактики. Они продолжают двигаться небольшими группами при поддержке беспилотников и другой техники. По словам спикера, действия РФ на разных направлениях имеют общую логику и координируются между собой.

"Это не просто какие-то судорожные движения. Безусловно, там есть определённая координация, она бывает не очень эффективной порой, но она существует", — пояснил Трегубов.

Удары по логистике РФ

Украинские военные продолжают наносить удары по российской логистике, обеспечивающей группировку войск на Харьковском направлении. Цели — не только транспорт с топливом, но и склады, где хранятся ресурсы для армии РФ. По словам Трегубова, на севере это сложнее, чем на других направлениях, из-за географии и большого количества маршрутов снабжения. В то же время эти удары имеют накопительный эффект и постепенно влияют на возможности противника.

"На данный момент их количество предварительно сокращается. Это будет накопительный эффект, который в определенной степени приведет к более крупному масштабу", — сказал он.

Авиабомбы и дроны

Российские войска в Харьковской области продолжают применять управляемые авиационные бомбы и беспилотники различных типов. Враг увеличивает количество таких ударов, однако существенного роста их эффективности военные не фиксируют. Атаки по Харькову и области остаются регулярными, но пока ситуация кардинально не изменилась.

"Они продолжают так же засыпать украинскую землю этими бомбами. Еще и наращивают количество. Эффективность особо не повышается, вот количество пытаются наращивать", — добавил Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, после одного из российских ударов по Дергачам в Харьковской области на территории частного домовладения обнаружили авиабомбу ФАБ-500. Боеприпас не взорвался, но упал прямо во двор и разрушил хозяйственную постройку. Из-за высокого риска для местных жителей спасатели сначала эвакуировали людей из опасной зоны.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска начали атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом с помощью дронов-камикадзе "Ланцет". Ранее эти беспилотники в основном наносили удары по центру села, где собирались местные жители. Теперь под ударом оказались подъездные пути, что затрудняет въезд и выезд из населенного пункта.