РФ усилила давление на Харьковщину: число штурмов возросло

Военные на фронте. Иллюстративное фото: 3-й армейский корпус

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области и на соседних направлениях в зоне ответственности Объединенных сил. Украинские военные фиксируют активизацию противника, однако существенного продвижения оккупантов пока не наблюдается. В то же время РФ продолжает применять дроны, авиабомбы и пытаться оказывать давление на отдельных участках фронта.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Наступление РФ набрало темп

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, в последнее время на направлениях от Лимана до части Сумской области наблюдается активизация боевых действий. Более всего это заметно на Лиманском направлении, но также касается Купянского, Южно-Слобожанского и Северо-Слобожанского направлений. Военный отметил, что это уже не отдельные атаки, а часть масштабной наступательной кампании российской армии.

"Это и есть масштабная наступательная кампания, которая разворачивается сейчас. Скорее всего, на самом деле, она так или иначе потом пойдет на спад", — сказал Трегубов.

Ситуация в районе Волчанска

Российские войска продолжают попытки наступать в районе Волчанска. Оккупанты пытаются закрепиться на тех же направлениях, где уже ранее проводили атаки, в частности в районе города и прилегающих территорий. По словам спикера, эффективность этих действий остается невысокой. Россияне пытаются использовать мостоукладчики, чтобы преодолевать водные преграды, однако украинские военные уничтожают эту технику ударами дронов.

"Буквально вчера там уничтожили ещё один мостоукладчик. Они подгоняют его к реке, пытаются через неё перейти, а он уничтожается прямо на месте дроном", — рассказал он.

Попытки захватить Купянск

Российские войска не отказываются от попыток установить контроль над Купянском. По словам Виктора Трегубова, оккупанты продолжают заходить в город и пытаются действовать с северной стороны, а также обходить населенный пункт. В то же время значительных успехов в этих действиях у противника нет. Украинские военные фиксируют попытки продвижения, но они не привели к существенным изменениям на этом направлении.

"Очевидно, что нет. По крайней мере, на своих картах они снова его рисуют. В последнее время то, что россияне рисуют на своих картах, — это их программа максимум", — отметил Трегубов.

Тактика российских войск

На данном этапе россияне не меняют основной тактики. Они продолжают двигаться небольшими группами при поддержке беспилотников и другой техники. По словам спикера, действия РФ на разных направлениях имеют общую логику и координируются между собой.

"Это не просто какие-то судорожные движения. Безусловно, там есть определённая координация, она бывает не очень эффективной порой, но она существует", — пояснил Трегубов.

Удары по логистике РФ

Украинские военные продолжают наносить удары по российской логистике, обеспечивающей группировку войск на Харьковском направлении. Цели — не только транспорт с топливом, но и склады, где хранятся ресурсы для армии РФ. По словам Трегубова, на севере это сложнее, чем на других направлениях, из-за географии и большого количества маршрутов снабжения. В то же время эти удары имеют накопительный эффект и постепенно влияют на возможности противника.

"На данный момент их количество предварительно сокращается. Это будет накопительный эффект, который в определенной степени приведет к более крупному масштабу", — сказал он.

Авиабомбы и дроны

Российские войска в Харьковской области продолжают применять управляемые авиационные бомбы и беспилотники различных типов. Враг увеличивает количество таких ударов, однако существенного роста их эффективности военные не фиксируют. Атаки по Харькову и области остаются регулярными, но пока ситуация кардинально не изменилась.

"Они продолжают так же засыпать украинскую землю этими бомбами. Еще и наращивают количество. Эффективность особо не повышается, вот количество пытаются наращивать", — добавил Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, после одного из российских ударов по Дергачам в Харьковской области на территории частного домовладения обнаружили авиабомбу ФАБ-500. Боеприпас не взорвался, но упал прямо во двор и разрушил хозяйственную постройку. Из-за высокого риска для местных жителей спасатели сначала эвакуировали людей из опасной зоны.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска начали атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом с помощью дронов-камикадзе "Ланцет". Ранее эти беспилотники в основном наносили удары по центру села, где собирались местные жители. Теперь под ударом оказались подъездные пути, что затрудняет въезд и выезд из населенного пункта.