Обстрел Чугуева 12 октября - повреждено учебное заведение, пострадал человек

РФ ударила по Чугуеву — повреждено учебное заведение
Россияне в ночь на 12 октября атаковали Чугуев Харьковской области дронами. Под ударом оказалось учебное заведение, жилой дом и известно о пострадавших.
Об этом в Telegram сообщает мэр Галина Минаева.
Последствия обстрела Чугуева в ночь на 12 октября
"Меньше часа назад российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева. Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку", — написала Минаева.
Также она добавила, что сейчас известно об одной пострадавшей женщине - у нее острая реакция на стресс.
"На месте работают соответствующие службы", — резюмировала мэр города.
Напомним, что примерно час назад в Чугуеве прозвучало около 4-х взрывов. На город летели дроны.
