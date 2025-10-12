Обстрел Чугуева 12 октября - повреждено учебное заведение, пострадал человек

Спасатели на месте вражеской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 12 октября атаковали Чугуев Харьковской области дронами. Под ударом оказалось учебное заведение, жилой дом и известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает мэр Галина Минаева.

Последствия обстрела Чугуева в ночь на 12 октября

"Меньше часа назад российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева. Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку", — написала Минаева.

Также она добавила, что сейчас известно об одной пострадавшей женщине - у нее острая реакция на стресс.

"На месте работают соответствующие службы", — резюмировала мэр города.

Напомним, что примерно час назад в Чугуеве прозвучало около 4-х взрывов. На город летели дроны.

Также мы писали, что в ночь на 11 октября россияне нанесли удар по Одессе и Одесской области. В результате атаки тысячи абонентов остались без света.