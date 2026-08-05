Обстрел Харькова «Бандеролями» 5 августа: есть раненые

Разрушенный дом. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Утром 5 августа Россия нанесла удары по Харькову. Попадания зафиксированы в Новобаварском и Холодногорском районах города. Есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь. Последствия атаки в настоящее время уточняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Удар по предприятию

Около 10:00 в Харькове раздались взрывы после атаки российских "Бандеролей". По данным мэра Игоря Терехова, в Новобаварском районе российский боеприпас попал в гражданское предприятие. После атаки пятеро человек нуждались в помощи медиков. Информация о характере их травм в настоящее время уточняется.

Поврежденные дома

Еще как минимум трое человек нуждались в помощи в Холодногорском районе. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди них была женщина с острой стрессовой реакцией.

По словам Терехова, в этом районе "Бандероль" попала на территорию частного домовладения. В результате удара повреждены 15 домов поблизости и несколько автомобилей. Осмотр места попадания продолжается.

Читайте также:

Что известно о "Бандероле"

"Бандероль" — российский гибрид малогабаритной крылатой ракеты и баражирующего боеприпаса с турбореактивным двигателем. По имеющимся данным, длина такого аппарата составляет около 5 метров, а размах крыльев — около 2,2 метра. Диаметр корпуса достигает примерно 30 сантиметров.

Максимальная скорость "Бандероли" оценивается в 620–650 км/ч, а крейсерская — в 520–560 км/ч. Заявленная дальность полета составляет около 500 километров.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска за сутки атаковали 21 населенный пункт Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще семь человек пострадали. Среди поврежденных объектов — жилые дома, магазины, предприятия и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, вызвав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.