Россия атаковала Харьков и область: последствия обстрелов

Спасатель тушит пожар в селе Балаклея в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Утром 19 августа российские войска вновь атаковали Харьков и Харьковскую область. По предварительным данным, вражеский беспилотник ударил в Салтовском районе города. Кроме того, за прошедшие сутки под обстрелами находились 15 населенных пунктов Харьковской области. Погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них — ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Харькову

Утром 19 августа российские войска атаковали областной центр. По предварительной информации Олега Синегубова, зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Салтовском районе Харькова.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Позже глава ОВА уточнил, что вражеский БПЛА упал возле многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала.

Всего за предыдущие сутки российская армия применила по Харьковской области четыре ракеты, пять управляемых авиабомб, два БПЛА типа "Герань-2", пять "Молний", четыре FPV-дрона и еще 40 беспилотников, тип которых устанавливается.

Ракетный обстрел Печениг

Наибольшее число жертв зафиксировано в Печенигах Чугуевского района. По данным прокуратуры, российские военные атаковали поселок 18 августа около 08:40. Предварительно, враг применил две малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль".

В результате удара погибли 10 человек. По обновленным данным Харьковской ОВА, число пострадавших составляет 18 человек. Повреждены 10 частных домов, пять магазинов, здание почты и 15 автомобилей. Прокуратура также сообщает о повреждении кафе. Правоохранительные органы начали расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Также в Чугуевском районе в результате российского обстрела был поврежден автомобиль в селе Рубежное.

Обстрел Балаклеи

В Балаклее Изюмского района россияне ударили утром 19 августа. По предварительным данным прокуратуры, город атаковали беспилотником типа "Герань-2". В результате попадания пострадала семья. 38-летний мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей, а его 31-летняя жена и 9-летний сын перенесли острую стрессовую реакцию. Также повреждены жилые дома.

Горит дом после попадания. Фото: Харьковская областная прокуратура

Атака на Харьковскую область

В Изюмском районе в течение суток были зафиксированы и другие разрушения. В селе Высокое повреждены складское здание и автомобиль, в Волоховом Яру — склад, в Барвинковом — железнодорожная инфраструктура, а в Изюме — электросети. В поселке Слатыно Дергачевской громады в результате российской атаки ранены двое мужчин в возрасте 44 и 47 лет. Также поврежден автомобиль.

Атака РФ на фермерское хозяйство. Фото: ХОВА

Сразу несколько населенных пунктов Богодуховского района получили повреждения. В Гуриновке поврежден частный дом, в Зарябинке — автомобиль, а в Сухинах — автозаправочную станцию. В Довжике повреждены электросети. В Клиновой-Новоселовке разрушениям подверглись два частных дома и два хозяйственных сооружения. В Купянском районе последствия атаки зафиксировали в селе Кравцевка, где поврежден микроавтобус. В Лозовском районе под ударом оказался посёлок Близнюки. Там повреждены два автомобиля и складское здание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 августа россияне дважды атаковали Изюм. Первую атаку оккупанты совершили около 21:30. В городе были повреждены 19 частных и четыре многоквартирных дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль. Под утро, около 04:00 17 августа, российские войска вновь атаковали Изюм. Повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобиль.

Также Новини.LIVE писали, что в Купянской общине из-за постоянных российских обстрелов фактически не осталось уцелевшей многоэтажной застройки. Жилые кварталы города продолжают разрушаться, однако, несмотря на опасность, там до сих пор остаются сотни мирных жителей, а их эвакуация становится все более сложной из-за активности вражеских FPV-дронов.