Обстрелы Харьковской области: 9 пострадавших, в том числе один ребенок

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек, в том числе 16-летний юноша. Под ударами оказались жилые дома, почтовое отделение, ферма, автомобили и другие гражданские объекты. Больше всего пострадавших зафиксировали в Золочеве и селе Андреевка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадавшие от атак

В поселке Золочев получили ранения 52-летний и 92-летний мужчины, 66-летняя женщина и 16-летний юноша. Еще три женщины в возрасте 70, 48 и 42 лет пострадали в селе Андреевка Балаклейской общины. Также ранения получили 34-летний мужчина в селе Максимовка Богодуховской общины и 67-летний житель поселка Белый Колодезь Вовчанской общины.

Чем атаковали

За сутки российская армия применила три управляемые авиабомбы, четыре дрона "Герань-2", один беспилотник "Ланцет", семь дронов "Молния", семь FPV-дронов и ещё 17 БПЛА, тип которых устанавливается.

Поврежденные дома

В Богодуховском районе повреждены частные дома, автомобили, машина скорой помощи, грузовик и квадроцикл.

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В Изюмском районе под ударами оказались ферма, грузовой автомобиль, десять частных домов и три автомобиля в Андреевке. В Изюме повреждены почтовое отделение и десять автомобилей.

В Харьковском районе повреждены частные дома, хозяйственная постройка, склад и автомобиль. В Дергачах пострадали шесть частных домов.

Также разрушения зафиксированы в Купянском, Лозовском и Чугуевском районах.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 207 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 47 400 эвакуированных.

Бои на фронте

На фронте за прошедшие сутки произошло 233 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 11 атак противника. На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Как сообщали Новини.LIVE, после очередных российских ударов в Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала «Новой почты», который уже неоднократно подвергался атакам, а также автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 21 июля российские войска атаковали беспилотником село Рай-Оленевка Писочинской общины. В результате удара погибла 66-летняя женщина. Также пострадала 37-летняя местная жительница. Медики оказывают ей необходимую помощь. В результате обстрела поврежден частный дом. На месте работают экстренные службы.