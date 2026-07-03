Россия атаковала Харьковщину: двое детей оказались под завалами

Пожар в доме. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 27 населенным пунктам Харьковской области. В результате ударов погиб один человек, еще 16 мирных жителей, в том числе четверо детей, получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской военной администрации Олега Синегубова и другие официальные структуры.

Обстрел поселка Шевченково

По информации Олега Синегубова, в поселке Шевченково в результате российского авиаудара погиб 76-летний мужчина. Еще пять человек получили ранения: мужчины в возрасте 41, 52 и 70 лет, а также 47-летняя и 52-летняя женщины. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка, возник пожар.

Пожар в доме. Фото: Прокуратура Харьковской области

Атака на Лозовую

В Лозовой российский ударный беспилотник "Герань-2" попал в частный сектор. Пострадала семья из шести человек: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина, трое их дочерей в возрасте 10, 6 и 1 года, а также 58-летняя бабушка.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Дом без крыши. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Самые тяжелые травмы получила 10-летняя девочка — у нее диагностировали взрывную травму и термические ожоги, охватывающие около 40% поверхности тела. Ребенка госпитализировали в больницу. Остальные члены семьи перенесли острую стрессовую реакцию.

После попадания в частный дом возник пожар площадью 70 кв. м — горели жилой дом и два автомобиля. На момент атаки семья находилась в погребе, однако из-за взрывной волны дверь заклинило. Спасатели деблокировали и спасли пятерых человек, среди которых двое детей.

После попадания горит дом. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Попадание в Харькове

В Харькове в результате атаки беспилотников по Киевскому и Салтовскому районам пострадали 37-летний мужчина, 36-летняя женщина и 7-летняя девочка. Повреждены жилой дом, автозаправочная станция и автомобиль.

Сгорела машина. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Последствия атаки в Харьковской области

Кроме того, ранения получила 63-летняя женщина в селе Вильхуватка, а на дороге между селом Жуков Яр и поселком Великий Бурлук пострадала 68-летняя женщина.

По данным ОВА, повреждения получили жилые дома, магазины, автозаправочные станции, гражданское предприятие, зернохранилище, складские помещения, ангары, автомобили и объекты аграрной инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

По информации ГСЧС, за сутки спасатели ликвидировали 12 пожаров, вызванных российскими обстрелами. В частности, утром беспилотник атаковал агропредприятие в селе Плоское Великобурлукской общины, где загорелся гаражный бокс. Обходилось без пострадавших.

Также медики оказали помощь 52-летнему мужчине, получившему ранение во время обстрела села Новоалександровка Вовчанской общины 30 июня. Правоохранители и прокуроры документируют последствия российских атак.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки погибли два человека, среди них — 15-летний подросток. Число пострадавших возросло до 26. Среди раненых есть дети.

Также Новини.LIVE сообщали, что 2 июля была атакована автозаправочная станция в Харькове. В частности, противник нанес удар по автомобилю, в котором находилась семья с ребенком. Семья была госпитализирована в лечебное учреждение с осколочными ранениями.