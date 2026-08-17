Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия дважды атаковала Изюм: последствия атак на Харьковщину

Россия дважды атаковала Изюм: последствия атак на Харьковщину

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 10:10
Россия нанесла удар по Харьковщине: Изюм подвергся двум ударам
Последствия атаки на Изюм. Фото: Харьковская областная прокуратура

За последние сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области. Больше всего пострадал Изюм, который за несколько часов пережил две атаки: вечером по городу предварительно нанесли удар управляемой авиабомбой реактивного типа, а под утро — беспилотником "Герань-3". Всего в области за сутки пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

Росія двічі вдарила по Ізюму
Последствия попадания в частный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Двойная атака на Изюм

По данным Харьковской областной прокуратуры, первая атака на Изюм произошла 16 августа около 21:30. По предварительным данным прокуратуры, российские военные применили УМПБ-5Р — управляемую авиационную бомбу реактивного типа.

Олег Синегубов уточнил, что в городе повреждены 19 частных и четыре многоквартирных дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль. Прокуратура во время первичной фиксации последствий сообщала как минимум о 15 поврежденных домах.

Зруйнований дах
Поврежденная крыша дома. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате удара пострадали пять человек: 49-летняя и 61-летняя женщины и 68-летний мужчина получили травмы, у 52-летнего мужчины и 59-летней женщины диагностировали острую стрессовую реакцию.

Читайте также:
Пошкоджений будинок
Разрушение дома в Харьковской области. Фото: ХОВА

Под утро, около 04:00 17 августа, российские войска вновь атаковали Изюм. По предварительным данным прокуратуры, на этот раз враг применил БПЛА "Герань-3". Повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобиль. По фактам обоих нападений прокуратура начала досудебные расследования по части 1 статьи 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Зруйновані будинки
Дома, подвергшиеся атаке в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки на Харьковскую область

В Ивановке Изюмского района в результате российского обстрела повреждены четыре частных дома и автомобиль. Под ударом оказался и Златополь Лозовского района. Там поврежден магазин. В результате атаки 57-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию. Также в Лозовском районе россияне атаковали Близнюки. Повреждены два складских помещения с зерном и электросети. О пострадавших не сообщается.

В Богодухове российская атака повредила гражданское предприятие. Кроме того, в селе Гуриновка Богодуховского района поврежден автомобиль. По информации ОВА, в селе Троицкое Купянского района в результате российского удара повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. Данных о пострадавших нет.

В Харьковском районе российские удары зафиксированы как минимум в двух населенных пунктах. В Циркунах поврежден автомобиль, а в Малой Рогане — автозаправочную станцию. Пострадавших не зафиксировано.

Атака на Харьков

Российский беспилотник атаковал и Киевский район Харькова. При этом в сводке ОВА не указано о повреждениях или пострадавших непосредственно в областном центре. Всего за сутки российские войска применили в Харьковской области одну управляемую авиабомбу, два БПЛА "Герань-2", три "Молнии", два FPV-дрона и еще 35 беспилотников, тип которых устанавливается.

Ситуация на фронте

Напряженной остается ситуация и на линии фронта в Харьковской области. За прошедшие сутки на двух направлениях украинские военные отразили 20 атак российской армии. На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 атак. Российские войска пытались продвинуться в районах Лимана, Казачей Лопани и Избицкого, а также в направлениях Охримовки, Круглого и Дворичанского.

Еще три наступательные действия зафиксировали на Купянском направлении — в районах Купянска и Куриловки, а также в направлении Новоплатоновки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает усиливать систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать её ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является обеспечение бесперебойной генерации электроэнергии и защита энергетической инфраструктуры.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова ракеты дроны атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации