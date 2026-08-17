Россия нанесла удар по Харьковщине: Изюм подвергся двум ударам

Последствия атаки на Изюм. Фото: Харьковская областная прокуратура

За последние сутки российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области. Больше всего пострадал Изюм, который за несколько часов пережил две атаки: вечером по городу предварительно нанесли удар управляемой авиабомбой реактивного типа, а под утро — беспилотником "Герань-3". Всего в области за сутки пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

Последствия попадания в частный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Двойная атака на Изюм

По данным Харьковской областной прокуратуры, первая атака на Изюм произошла 16 августа около 21:30. По предварительным данным прокуратуры, российские военные применили УМПБ-5Р — управляемую авиационную бомбу реактивного типа.

Олег Синегубов уточнил, что в городе повреждены 19 частных и четыре многоквартирных дома, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль. Прокуратура во время первичной фиксации последствий сообщала как минимум о 15 поврежденных домах.

Поврежденная крыша дома. Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате удара пострадали пять человек: 49-летняя и 61-летняя женщины и 68-летний мужчина получили травмы, у 52-летнего мужчины и 59-летней женщины диагностировали острую стрессовую реакцию.

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Разрушение дома в Харьковской области. Фото: ХОВА

Под утро, около 04:00 17 августа, российские войска вновь атаковали Изюм. По предварительным данным прокуратуры, на этот раз враг применил БПЛА "Герань-3". Повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобиль. По фактам обоих нападений прокуратура начала досудебные расследования по части 1 статьи 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Дома, подвергшиеся атаке в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки на Харьковскую область

В Ивановке Изюмского района в результате российского обстрела повреждены четыре частных дома и автомобиль. Под ударом оказался и Златополь Лозовского района. Там поврежден магазин. В результате атаки 57-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию. Также в Лозовском районе россияне атаковали Близнюки. Повреждены два складских помещения с зерном и электросети. О пострадавших не сообщается.

В Богодухове российская атака повредила гражданское предприятие. Кроме того, в селе Гуриновка Богодуховского района поврежден автомобиль. По информации ОВА, в селе Троицкое Купянского района в результате российского удара повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. Данных о пострадавших нет.

В Харьковском районе российские удары зафиксированы как минимум в двух населенных пунктах. В Циркунах поврежден автомобиль, а в Малой Рогане — автозаправочную станцию. Пострадавших не зафиксировано.

Атака на Харьков

Российский беспилотник атаковал и Киевский район Харькова. При этом в сводке ОВА не указано о повреждениях или пострадавших непосредственно в областном центре. Всего за сутки российские войска применили в Харьковской области одну управляемую авиабомбу, два БПЛА "Герань-2", три "Молнии", два FPV-дрона и еще 35 беспилотников, тип которых устанавливается.

Ситуация на фронте

Напряженной остается ситуация и на линии фронта в Харьковской области. За прошедшие сутки на двух направлениях украинские военные отразили 20 атак российской армии. На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 атак. Российские войска пытались продвинуться в районах Лимана, Казачей Лопани и Избицкого, а также в направлениях Охримовки, Круглого и Дворичанского.

Еще три наступательные действия зафиксировали на Купянском направлении — в районах Купянска и Куриловки, а также в направлении Новоплатоновки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает усиливать систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать её ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является обеспечение бесперебойной генерации электроэнергии и защита энергетической инфраструктуры.